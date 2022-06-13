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Ekonomi Aksa Doğalgaz 2021’de yatırımlarını yüzde 55 artırdı
Ekonomi

Aksa Doğalgaz 2021’de yatırımlarını yüzde 55 artırdı

Aksa Doğalgaz, 2021’de cirosunu yüzde 48 artırarak 10.5 milyar liraya yükseltti.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 21:42:00 -
Aksa Doğalgaz 2021’de yatırımlarını yüzde 55 artırdı

Şirket, bu dönemde yatırım tutarını yüzde 55 arttırarak 891 milyon liraya çıkardı. Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, Türkiye’nin karbon emisyonu azaltım hedeflerine yılda 7.4 milyon tonla katkı sunduklarını ifade etti. Arslan, şöyle konuştu: “Şebeke uzunluğumuzu geçen sene yüzde 7.5 arttırarak 34 bin 181 kilometreye taşıdık. Yaklaşık 1 milyon insanımızı daha hizmet kalitemizle buluşturduk. 2021’i 10.5 milyar lira ciro, 623 milyon lira kârla kapattık. Geçen seneyi 891 milyon lira yatırımla tamamladık. Böylece faaliyetlerimize başladığımız 2002’den bu yana gerçekleştirdiğimiz yatırımların toplam değeri 4.9 milyar lirayı buldu.”

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