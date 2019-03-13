Aksa Akrilik ve Bossa el ele verdi, yeni nesil denim kumaş geliştirildi

Türkiye’nin tek akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik ile Adana’da tekstil sektörüne yön veren kuruluşlar arasında yer alan Bossa’nın iş birliği sonucu, dünya denim sektörü için yepyeni bir kumaş üretildi. Aksa Akrilik’in markası olan Acare elyaf ile üretilen yeni denim kumaş antibakteriyel, yumuşak, çok esnek ve sıcak-serin tutma özelliklerine sahip. İlk kez akrilik elyaf kullanılarak üretilen yeni nesil kumaşın, ağırlıklı olarak pamuk, polyester ve viskon karışımları hammadde olarak kullanan denim sektörüne yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

Dünyada yaklaşık 150 milyar dolarlık pazara ulaşan denim sektörüne Türk mühendislerinin geliştirdiği yeni bir kumaş damga vuracak. Dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik ile tekstil devi Bossa’nın ortak çalışmasıyla, ilk kez akrilik elyaftan denim kumaş üretildi. Denim kumaşlar için normalde pamuk, polyester ve viskon karışımı kullanılırken, ilk kez Aksa Akrilik’in markası olan Acare elyaf ile bir denim kumaş geliştirildi.

Numune üretimi yapılan bu kumaşın en önemli özelliklerinden biri antibakteriyel olması ve koku oluşumunun azalmasına olanak sağlaması. Bunun yanı sıra yumuşak, esnek, sıcak-serin tutma özelliklerine de sahip. Ayrıca hiçbir biçimde tüylenme yapmayan bir kumaş olduğu için, özellikle tasarımcılara yeni alanlar açma potansiyeline sahip.

Taş: "Akrilik elyafa yeni kullanım alanı oluşturduk"

Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş, Bossa ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şirket olarak giyimden ev tekstiline, dış mekân kullanımından endüstriyel kullanım alanlarına kadar birçok alanda çözümler sunan akrilik elyaf için yeni kullanım alanları oluşturma vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Taş, "Kendi teknolojimizle geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerle Türkiye ekonomisine katma değer oluşturmaya çalışıyor, inovatif ürünler konusunda ülkemizin değerli şirketleriyle iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Taş, sözlerine şöyle tamamladı: "Bossa ile yaptığımız iş birliğinde Acryluna ürünümüzün alt markası olan Acare elyaf, denim kumaş üretiminde kullanıldı. Böylece denim sektöründe daha önce kullanılmayan bir hammadde kullanılmış oldu. Aksa Akrilik ve Bossa’nın teknoloji güçlerini birleştirmesi sonucu yumuşacık, hijyenik, sıcakta terletmeyen soğukta üşütmeyen bir kumaş geliştirildi. Bossa gibi dünyada tekstile yön veren bir şirketle gerçekleştirdiğimiz iş birliğimizin katlanarak artmasını diliyorum".

Duru: "Denim sektörünün gücüne güç katacağız"

Bossa Genel Müdürü Onur Duru da dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik ile güçlerini birleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Avrupa ağırlıklı ihracatlarının yüzde 80’ine yakınını denim kumaşın oluşturduğunu belirten Duru, şöyle konuştu: "Şirket olarak denim kapasitemizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknolojiyi, dünyadaki moda ve trendleri çok yakından takip eden bir şirket olarak, AR-GE merkezimizde her ay 50’ye yakın farklı ürün çıkarıyoruz. Aksa ile bu kapsamda yaptığımız iş birliğinde, daha önce dünya denim sektöründe yapılmayan bir şeyi yaptık ve akrilik elyafı denim kumaşta kullandık. Ortaya, değişen müşteri beklentilerini karşılayacağına inandığımız yepyeni bir kumaş çıktı. Gerek hijyen gerek yumuşaklık gerekse esneklik açısından üstün özellikleri olan bir kumaş elde ettik. İlk numunelerimizi ürettik. Yakında seri üretime başlayacağız. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere kumaşı ABD ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç etmeyi hedefliyoruz. Yeni nesil kumaşımızın denim sektöründe büyük bir fark oluşturacağına inanıyorum. Çevre dostu ürünlerimizle tüm dünyada bilinen bir markayız ve Aksa ile geliştirdiğimiz yeni denim kumaşımızla da Türkiye’deki denim sektörünün gücüne güç katacağımıza inanıyorum".