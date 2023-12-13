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Gündem Akran zorbalığı o liseye sıçradı: Sosyete okulu karıştı
Gündem

Akran zorbalığı o liseye sıçradı: Sosyete okulu karıştı

Yeniakit Publisher
2023-12-13 10:28:00 -
Akran zorbalığı o liseye sıçradı: Sosyete okulu karıştı

Son zamanlarda liselerde artan akran zorbalığının, sosyetenin çocuklarının gittiği, İstanbul'un en ünlü özel liselerinden Koç Lisesi'ne de sıçradı.

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, bugün kaleme aldığı yazısında akran zorbalığının sosyetik isimlerinin çocukları gittiği bir liseye de sıçradığını yazdı.

Yaşanan zorbalık olayının ardından okulun karıştığını dile getiren Cankurt, “Bakalım Koç Lisesi, akran zorbalığının önüne geçebilecek mi” dedi.

 

Bülent Cankurt’un yazısı şöyle:

“Son zamanlarda liselerde artan akran zorbalığının, sosyetenin çocuklarının gittiği, İstanbul'un en ünlü özel liselerinden Koç Lisesi'ne de sıçradığını öğrendim. Üstelik okulda geçen hafta meydana gelen olayda, akran zorbalığının farklı boyutu yaşanmış!

Okulda sekiz kişilik erkek grubu, sınıf arkadaşları olan erkek bir öğrenciye kafayı takmış ve -dertleri neyse- her fırsatta bu çocuğu dövüyorlarmış.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sonunda çocuğun canına tak etmiş ve geçen hafta okula biber gazıyla gelmiş. Bu sekiz kişilik zorba grup yine çocuğu dövmeye kalkmış, çocuk da cebinden çıkardığı biber gazını gözlerine sıkmış.

Bu sefer dayak yemekten kurtulmuş ama okul karışmış! Çünkü bu olayla hem okulda zorba bir grubun olduğu ortaya çıkmış hem de bir öğrencinin biber gazıyla okula gelmesi...

Okul yönetimi, olayı gizli tutmaya çalışmış ama olay, okulda çocuğu olan sosyetik velilerin kulağına gitmiş bile ve haklı olarak da çok tedirgin olmuşlar. Bakalım Koç Lisesi, akran zorbalığının önüne geçebilecek mi...”

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Akran zorbalığı toplumsal bir problem
Akran zorbalığı toplumsal bir problem

Eğitim

Akran zorbalığı toplumsal bir problem

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Yorumlar

aliveli

öğretmenin elini kolunu bağlarsan akran zorbaları türer. öğretmen başını belaya sokmamak için olaya müdahale etmez. müdahale etse öğretmeni suçlarlar. sonrada veliler okul dışında çocuğuna zorbalık yapanı beklemeye başlar. elinden gelirse akran zorbalığını o çocuğa öğretir. bu artık bir sorun kangren olmuş durumda. üzücü olayların yaşanmaması için acil müdahale.

Ccc

Laik düzenin yetiştirdiği gençlik işte laikovirüs vakadına yakalanmış bir gençlik.
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