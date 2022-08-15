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Yerel Akrabasının düğününe katılan gence silahlı saldırı
Yerel

Akrabasının düğününe katılan gence silahlı saldırı

Küçükçekmece'de akrabasının düğününe katılan 20 yaşındaki genç husumetli olduğu kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 00:36:00 -
Akrabasının düğününe katılan gence silahlı saldırı

Küçükçekmece’de akrabasının düğününe gelen genç, hasımları tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir akrabasının düğününe gelen Muhammed P. (20) arkadaşlarıyla birlikte caddede beklediği sırada daha önceden aralarında husumet bulunan kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu Muhammed P. olay yerinde vurulurken arkadaşları da silah ile karşılık verdi.

Saldırgan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı

Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralanan genç arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra geldikleri araçla kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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