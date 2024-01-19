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Sosyal Medya Akrabasını zikirle yolcu eden adam viral oldu
Sosyal Medya

Akrabasını zikirle yolcu eden adam viral oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-19 11:46:00 -

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler viral oldu.

Tarikatların zikir çektiği görüntülerine yapılan gönderme izleyenleri güldürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri güldürdü. Eniştesinin kendisini uğurlarken duayla başlayarak zikir çekmeye geçtiği görüntüleri, 'Eniştem zikirsiz yollamaz' diyerek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler sosyal medyada bir çok platformda paylaşarak viral oldu. Videoya ise kullanıcılar, 'Ciddiler mi şaka mı yapıyorlar' diyerek durumu sorguladılar.

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