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Yerel Akrabasını “kaza” ile iki kez ezerek öldürmüş!
Yerel

Akrabasını “kaza” ile iki kez ezerek öldürmüş!

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Samsun'da akrabasını çıkan kavga sırasında otomobiliyle iki kez üzerinden geçerek ölümüne neden olan sanık, yargılandığı davada 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada yargılanan diğer sanık ise beraat etti.

Olay, 9 Temmuz 2025 gecesi İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte alkol alan akraba Uğur Yılmaz (33) ile Mehmet Kalay (39) arasında çıkan kavganın ardından Uğur Yılmaz, kullandığı otomobille Mehmet Kalay'a çarptı. Ardından aracın üzerinden geçtiği Kalay'ın üzerinden dönüş yaparak ikinci kez geçti. Ağır yaralanan Mehmet Kalay, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından 19 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Uğur Yılmaz ile kavgaya karışan Mevlüt Yılmaz (36) gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından 10 Temmuz'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden Uğur Yılmaz tutuklanırken, Mevlüt Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Uğur Yılmaz, olayın kaza olduğunu öne sürerek, "5 tane çocuğum var, niye öldüreyim? Canım ciğerim benim. Kesinlikle kaza oldu. Geri geri gelirken oldu. Önüme baktım kimse yok, tekrar gittim. Kasıtlı olarak iki kez üzerinden geçmedim. Bir şey göremedim. Araçtan indim, baktım kan geliyordu. 6 çocuğu yetim kaldı. Bilerek öldürseydim cezaevinde intihar ederdim. Kendimi de öldürürdüm. Kesinlikle bilerek yapmadım" dedi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılan sanık Mevlüt Yılmaz ise "5 çocuğum var. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Uğur Yılmaz'ı 18 yıl hapis cezasına çarptırırken, Mevlüt Yılmaz'ın ise beraatine karar verdi.

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