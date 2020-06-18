  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Akrabasını baltayla yaralayan kişi tutuklandı

Ordu’da 66 yaşındaki akrabasını grebi tabir edilen küçük balta ile döven bir kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:35:42 -
Akrabasını baltayla yaralayan kişi tutuklandı

Ordu’da 66 yaşındaki akrabasını grebi tabir edilen küçük balta ile döven bir kişi tutuklandı.


Gölköy ilçesinde meydana gelen olayda Murat T. (68) adlı şahıs, akrabası ve aynı zamanda yengesi olan Sevim T. (66) ile arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartıştı. Murat T., tartışma sırasında Sevim T.’yi grebi tabir edilen küçük baltayla başından yaraladı.


Gölköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın derhal soruşturma başlattığı olayda şüpheli Murat T. gözaltına alındı. Murat T. sevk edildiği mahkeme tarafından ‘silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı