0553 313 94 23

'Akraba' rezaletinin ardından eski CHP'li Öztürk Yılmaz'dan dikkat çeken öneri!

CHP'li belediyelerde yakınlarında önemli yerlere getirilmesi büyük infial meydana getirirken Bağımsız Ardahan Milletvekili eski CHP'li Öztürk Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, belediyelerin "rant kapısına dönüştüğünü" söyleyerek "Belediyeler Bakanlığının kurulması" gerektiğini belirtti.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:31
'Akraba' rezaletinin ardından eski CHP'li Öztürk Yılmaz'dan dikkat çeken öneri!

CHP’li belediyelerde patlak veren yakınlarını işe alma rezaleti Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşerken, partiden olaylı bir şekilde ayrılan Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, eş, dost, akraba ve yandaşların belediyelere yerleştirildiğini, belediyelerin kaynaklarının sömürüldüğünü iddia ederek, Belediyeler Bakanlığının kurulması gerektiğini belirtti.

Belediye başkanlarının seçildikten sonra denetlenmediğini ileri süren Yılmaz, "Kendilerine bağlı pek çok şirket var. Buralarda ne yapılıyor, nasıl bir düzen tutturuluyor bilmiyoruz. Zaman zaman yolsuzluk iddiaları çıkıyor. Bunlarla da ilgili doğru dürüst bir araştırma, soruşturma yapılmıyor." diye konuştu.

Şehirden hiç anlamayanların belediye başkanı olabildiğini söyleyen Yılmaz, "Liyakat yok gibi, eş, dost, akraba, yandaş insanlar belediyelere yerleştiriliyor, belediyelerin kaynakları sömürülüyor. Bizde belediyecilik hem kalite hem de liyakat olarak bitik durumda. Utanç verici bir durum." dedi.

Belediyelerdeki sorunların çözümüne ilişkin önerilerini sıralayan Yılmaz, yasal düzenleme yapılarak "Belediyeler Bakanlığının kurulması" gerektiğini belirtti.

Bütün belediyelerin denetimini, kurulacak bakanlığın yapmasını talep eden Yılmaz, "Şehir planlayıcıları, mühendisler ve teknik ekibin ağırlıklı olacağı bu kurumun başındaki bakan Meclis tarafından seçilsin." dedi.

Yılmaz, Avrupa'daki gibi belediyelerin altyapı ve üstyapılarının mutlaka sigortalanması gerektiğini söyledi. 

6 okun 6'sı da ortasından kırıldı

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yılmaz, kısa süre önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel başkanlığında bir komisyon kurulduğu ifade edilerek, "6 okun masaya yatırılıp tartışılması, anlamlarında değişiklik yapılması ve Avrupa yerel yönetimler özerklik şartında çekince konulan maddelerin benimsenmesine ilişkin çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Doğruysa 6 okun sulandırılması, anlamlarının değiştirilmesi, içeriğinin boşaltılması maalesef 6 okun 6'sının da ortasından kırıldığı anlamına geliyor." karşılığını verdi.

Arka plana bakıldığında Avrupa yerel yönetimler özerklik şartının, Türkiye'yi federal bir yapıya çevirmek için istendiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye, Avrupa yerel yönetimler özerklik şartına zamanında çekince koydu. Bu çekinceleri kaldırdığınız anda Türkiye, Irak'taki bir bölgeye akabinde de federal bir yapıya sürüklenmiş olacak. Bu yaklaşımı doğru bulmuyorum. Bunu isteyen Türkiye'de federasyonu istiyordur. Türkiye'deki üniter yapının sonuna kadar savunucusuyum."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:31
  1. Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz
  2. CHP
  3. Türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran milli parasından 4 sıfırı atma kararı aldı
    1. İran milli parasından 4 sıfırı atma..
    2. KKTC Başbakanı Tatar’dan 1 Ağustos..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile..
    4. 'Thor' uyuşturucuya geçit vermiyor
    5. Başkan Günel, taşınmaz tahsislerinin..
    6. Burun estetiğinin 3 önemli kuralı
    7. Sosyal konutlara hizmet yağmuru
    8. Erzurum'da 3,9 büyüklüğünde deprem
    9. Başkan Şerifoğulları,"Kadim..
    10. Deri hastalıklarına 'patlıcanlı' çözüm
    11. TCMB Başkanı Uysal, enflasyon..
    12. Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli..
    13. United Group, Ulusal Kalite..
    14. Eski Sudan Cumhurbaşkanı el-Beşir’in..
    15. DHMİ Genel Müdüründen teşekkür mesajı
    16. Belediyenin plajlara tebliğine tepki..
    17. "PTT-ETİ Maden İş birliği Protokolü"..
    18. Erzurum’da korkutan deprem
    19. "Boko Haram drone kullanıyor"
    20. Başkan Uysal’dan bisiklet önerisi
    21. TBMM Başkanı Mustafa Şentop,..
    22. Agave bitkisi 30 yıl sonra çiçek açtı
    23. ASKİ’nin ihalesi canlı yayınlandı
    24. Irak: Bağdadi, Suriye’de ve yaralı
    25. TİKA'dan Arnavutluk'ta arıcılığın..
    26. İran'dan rest! Sözler yerine..
    27. İdlib'e hava saldırıları: 2 ölü
    28. 'Akraba' rezaletinin ardından eski..
    29. Küçücük bir delikten devasa acur..
    30. Bakan Pekcan: “Türk konseyi olarak..
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"