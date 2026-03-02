AKRA Gran Fondo Antalya’da pedallar ‘Yeşil Gelecek’ için dönecek

Amatör yol bisikletçilerinin heyecanla beklediği AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, bu yıl 11-12 Nisan 2026 tarihlerinde sekizinci kez Antalya’nın gözde turizm merkezi Kemer’de düzenlenecek.

AKRA Hotels ana sponsorluğunda, AG Tohum’un desteğiyle gerçekleştirilecek AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, bu yıl da Kemer’in benzersiz doğası ve elverişli ikliminde bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek. İki gün sürecek organizasyon, amatör sporculara hem rekabet hem de keyif dolu bir yarış deneyimi sunacak.

“Yeşil Gelecek” temasıyla start alacak yarış, Batı Toroslar’ın eteklerinden Akdeniz kıyılarına uzanan parkuruyla katılımcılara eşsiz manzaralar eşliğinde pedal çevirme imkânı sunacak. Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim organizasyonuyla 2018 yılından bu yana düzenlenen AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerden Kemer’e gelen bisikletçilere doğayla iç içe bir gran fondo deneyimi sunmayı hedefliyor.

2 GÜN BOYUNCA YARIŞ HEYECANI

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu kurallarına uygun olarak düzenlenecek AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, farklı zorluk seviyelerine sahip parkurlarıyla 2 gün boyunca her seviyeden bisikletçiye hitap edecek.

11 Nisan Cumartesi günü, tırmanış performansının ön planda olduğu Fraport TAV Antalya Airport tırmanış etabı koşulacak. Kemer Olbia Parkı’ndan saat 16.00’da başlayacak parkur, Olympos Teleferik’te sona erecek. Toplam 17,81 kilometrelik parkurda sporcular 806 metrelik bir tırmanışla mücadele edecek.

12 Nisan Pazar günü ise organizasyonun ana yarışları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda sporcular, 98 kilometrelik AKRA Parkuru’nda 2000 metre irtifa kazanımıyla zorlu bir mücadele verirken, 48 kilometrelik AG TOHUM Parkuru daha kısa mesafede yarışmak isteyen bisikletçilere keyifli bir alternatif sunacak. Her iki parkur da Kemer Olbia Parkı’ndan start alacak ve aynı noktada sona erecek.

98 km’lik AKRA Parkuru saat 08:00’de, 48 km’lik AG TOHUM Parkuru ise saat 08:30’da start alacak. Organizasyonun ödül töreni de aynı gün saat 14.00’te Kemer Olbia Parkı’nda düzenlenecek.

GÜÇLÜ DESTEK

Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenecek organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi ve Kemer Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek.

AKRA Hotels ana sponsorluğunda, AG Tohum desteğiyle düzenlenecek yarış; Corendon Airlines, Fraport TAV Antalya Airport ve Diana Travel’in co-sponsorluğu, Yaşam Hastaneleri’nin sağlık sponsorluğu ile Shimano, Salcano ve Paloma Hotels destekleriyle yapılacak. Effect, Züber ve PT Academy de organizasyonun destekçileri arasında yer alacak.

KAYITLAR SÜRÜYOR

Yarışlara katılmak isteyen sporcular için kayıt süreci devam ediyor. Tüm parkurlar için son kayıt tarihi 7 Nisan 2026 olarak açıklandı. Organizasyonla ilgili detaylı bilgi ve kayıt işlemleri akragranfondoantalya.org adresinden yapılabiliyor.