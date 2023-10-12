'Akp’nin Papatyaları' davası: Dilipak İçin Yarın Karar Günü!
Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, yarın 9.30’da Küçük Çekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesinde “AKP’nin Papatyaları” davasında son savunmasını yapacak.
Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, yarın 9.30’da Küçük Çekmece 2. Asliye Ceza
Mahkemesinde “AKP’nin Papatyaları” davasında son savunmasını yapacak.
Yarın 09.30’daki duruşmada Dilipak ve avukatları son savunmalarını yapacaklar.
Tarafların son beyanlarından sonra mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.