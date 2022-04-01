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Yaşam AKOM saat verip İstanbullulara uyardı!
Yaşam

AKOM saat verip İstanbullulara uyardı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, akşam saatlerinden itibaren kentte etkisi olması beklenen lodosa karşı vatandaşları uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 15:36:00 -
AKOM saat verip İstanbullulara uyardı!

İBB'den yapılan açıklamada, AKOM verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta başından beri etkili olan lodos (güney-batı) yönlü rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak fırtına şeklinde etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Pazar akşam saatlerine kadar 40-60 km/saatlik fırtınanın, kısa süreli hamleler ile 50-80 km/saatlik kuvvetli fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor.

İBB'den hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, İstanbulluların da çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı tedbirli olmaları istendi.

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