Aknelerden şikayetçiyseniz...

•AKNELERİ SIKMAYIN: Kesinlikle aknelerinizi sıkmayın! Aknelerin sıkılması, o bölgelerde leke ve iz kalmasına neden olacaktır.

• BOYAYLA UYUMAYIN: Mümkün olduğunca az makyaj yapın, gece yatmadan önce mutlaka temizleyin.

• HORMONal olabilir: Akne şikâyetlerine ilaveten adette düzensizlik ve tüylenme artışı yakınmanız varsa, hormonal kökenli akneleriniz olabileceğini unutmayın.

• YEDİKLERİNİZE DİKKAT: Beslenmenize dikkat edin! Gıdalar aknenin tek sebebi olmasa da akneyi tetikleyici olabilmektedir. Akneli hastalar düşük glisemik indeksli gıdaları tercih etmelidir. Omega 3, omega 6 tüketimini arttırın. Balık, yeşil yapraklı sebzeler, soya yağı, deniz ürünleri bu açıdan yoğun gıdalardır.

• YAĞLI SÜTTEN UZAK DURUN: Akne üzerinde diğer etkili olan gıda çeşidi yağlı süt ürünleridir. Yağlı süt ürünleri hormon içeriklerinden dolayı akneleri alevlendirebilir. Süt ürünlerinin yarım yağlı olanlarını tercih etmelisiniz.