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Aknelerden şikayetçiyseniz...

Dikkat etmezseniz akne, uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalıktır.

27 Kasım 2018 Salı 20:20
Aknelerden şikayetçiyseniz...

•AKNELERİ SIKMAYIN: Kesinlikle aknelerinizi sıkmayın! Aknelerin sıkılması, o bölgelerde leke ve iz kalmasına neden olacaktır.

• BOYAYLA UYUMAYIN: Mümkün olduğunca az makyaj yapın, gece yatmadan önce mutlaka temizleyin.

• HORMONal olabilir: Akne şikâyetlerine ilaveten adette düzensizlik ve tüylenme artışı yakınmanız varsa, hormonal kökenli akneleriniz olabileceğini unutmayın.

• YEDİKLERİNİZE DİKKAT: Beslenmenize dikkat edin! Gıdalar aknenin tek sebebi olmasa da akneyi tetikleyici olabilmektedir. Akneli hastalar düşük glisemik indeksli gıdaları tercih etmelidir. Omega 3, omega 6 tüketimini arttırın. Balık, yeşil yapraklı sebzeler, soya yağı, deniz ürünleri bu açıdan yoğun gıdalardır.

• YAĞLI SÜTTEN UZAK DURUN: Akne üzerinde diğer etkili olan gıda çeşidi yağlı süt ürünleridir. Yağlı süt ürünleri hormon içeriklerinden dolayı akneleri alevlendirebilir. Süt ürünlerinin yarım yağlı olanlarını tercih etmelisiniz.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 20:20
  1. akne
  2. akne oluşmaması için yapılması gerekenler
  3. sivilce

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