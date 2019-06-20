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Akne sorunlarıyla mücadele etmenin en etkili yolu: Kuşburnu yağı

Son derece zor işlemlerle elde edilen kuşburnu yağının faydaları saymakla bitmiyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:24
Akne sorunlarıyla mücadele etmenin en etkili yolu: Kuşburnu yağı

Kuşburnu bir diğer ismiyle yaban gülü özellikle kış aylarında bolca tükettiğimiz bitkiler arasında yer alır. Gülgiller familyasından olan kuşburnu Anadolu coğrafyasında bolca yetişir.

Şifa deposu

C vitamini deposu olan kuşburnu ayrıca karoten, pektin yönünden son derece önemlidir. Antioksidanlar yönünden zengin olan kuşburnu bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi cildin yıllara meydan okumasına da yardım eder.

Kuşburnu nasıl tüketilir?

Kuşburnu bitkisi genellikle çay olarak tüketiliyor. Ancak bu lezzetli bitkiyi reçel olarak da yiyebilirsiniz. İnanın bu reçelin kuşburnundan yapıldığını biri size söylemezse kesinlikle anlayamazsınız. Ayrıca kuşburnunu esansiyel yağ olarak da kullanabilirsiniz.

Kuşburnu yağı faydaları nelerdir?

Kuşburnu yağı bitkinin çekirdeklerinden çıkarılır. Kuşburnu yağı soğuk pres yöntemiyle bir hayli zahmetli şekilde elde edilir. Bu yağ A vitamini, C vitamini, E vitamini, omega 3 ve omega 6 yönünden zengindir.

İyi bir nem kaynağı

Düzenli olarak kullanıldığında kuşburnu yağı, cildin nemlenmesine yardımcı olur.

Yaşlanma karşıtı

Antioksidan yönünden zengin olan kuşburnu yağı cildin yıllara meydan okumasına yardımcı olur.

Hücreleri yeniler

Kuşburnu yağı cilt yaralanmalarının hızlıca iyileşmesine yardımcı olur.

Işıl ışıl parlar

Düzenli kullanıldığında kuşburnu yağı cildin ışıl ışıl parlamasını sağlar.

Egzama tedavisi için faydalı

Antibakteriyel özelliğe sahip olan kuşburnu yağı egzama gibi cilt hastalıkları tedavisinde kullanılabilir.

Hamilelik çatlaklarına son

Hamilelik sırasında ve sonrasında kullanılan kuşburnu yağı çatlakların oluşmasına engel olur.

Akne sorunlarını çözer

Düzenli olarak kullanıldığında kuşburnu yağı sivilcelerin iyileşmesine yardım eder.

Kuşburnu yağı nasıl uygulanır?

Birkaç damla kuşburnu yağı ile Hindistan cevizi yağı karıştırılıp cilde uygulanabilir.

Kuşburnu yağının fiyatı nedir?

Soğuk pres yöntemiyle zor bir işlemle elde edilen kuşburnu yağını aktarlardan satın alabilirsiniz. Ancak son derece güç yöntemle elde edilen kuşburnu yağı 60-90 lira fiyat aralığında satılıyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:24
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