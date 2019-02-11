AKM’nin temeli atıldı! Bu eser gezicilere en güzel cevap oldu

Taksim Meydanı’nda düzenlenen Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni’ne katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı’dan beri devam eden ve 2013 yılındaki Gezi olayları ile iyice ayyuka çıkan sanat adı altında hainlik yapan ‘istemeyüzcük’lere kapı gibi göndermelerde bulundu. Başkan Erdoğan, temeli atılacak binanın sadece bir kültür merkezi olmayacağını dile getirerek, “Temelini atacağımız bina sadece bir kültür merkezi değildir. Bu eser aynı zamanda son 5 yıldır milli iradeye kasteden, vatan, millet düşmanlarına verilmiş en güzel cevap olacaktır” ifadesini kullandı.

AVM diyerek eşkıyalık yaptılar

Erdoğan, şunları dile getirdi: “Bu projeyi temel atma aşamasına getirmek için çok büyük mücadeleler verdik. Eski binayı kendi marjinal ideolojilerinin sembolü olarak gören kimi çevreler daha ilk günden itibaren bütün enerjilerini projemizi engellemek için harcadılar. Türlü ithamlarla, akla, mantığa ve vicdana sığmayan iftiralarla bunlar yeterli olmayınca da sokakları karıştırarak projeyi sabote etmeye çalıştılar. Eski yapının yıkılıp daha güzel, daha modern, daha ferah bir bina inşasına karşı çıkanlar kültür sanat hassasiyetiyle değil ideolojik bağnazlıkla hareket ediyordu. Ecdadın deyimiyle bu çevreler üzüm yemenin değil, bağcıyı dövmenin peşindeydi. Güya Atatürk Kültür Merkezi hassasiyetiyle hareket edenler, Gezi’de Atatürk Kültür Merkezini demokrasimize saldırmanın, esnafımızın malını, mülkünü yağmalamanın, sokaklarımızı yakıp yıkmanın aracı haline getirdiler. Atatürk Kültür Merkezi’nin yerine AVM yapacağımız, cami yapacağımız, ismini değiştireceğimiz gibi olmadık yalanlara başvurdular.”

Jakoben zihniyete karşı zafer anıtı

Erdoğan, “İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, milletin değerleriyle, inancıyla, insanımızın tarihi ve kültürüyle kavgalı, jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacaktır. İnşallah 2 yıl sonra tamamlandığında bu eser, sadece İstanbul’umuzun değil, tüm Türkiye’nin iftihar vesilelerinden biri haline gelecektir, dünya bu eseri anacaktır. Rahmetli Necmettin Erbakan Hocamızdan merhum Alparslan Türkeş’e, yüreği milletimizin refahı için çarpan, büyük ve güçlü Türkiye ideali için ter döken tüm liderlerin karşısına ilk önce bu çete dikilmiştir. İnsanımızın hayır dua ile andığı ne kadar siyasetçi, iş adamı, müteşebbis varsa hemen hepsi bunların linç kampanyasından nasibini almıştır” dedi.

Rami Kışlası’na kütüphane

Müjdeler veren Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Buradan şimdi bir müjde daha veriyorum. Rami Kışlası’nı da İstanbul’un en büyük kütüphanesi yapıyoruz. Bu hafta Meclis’te görüşülecek bir kanunla, kitapta ve süreli yayınlarda KDV oranının sıfıra düşürülmesi uygulaması, hem yayıncıları hem satıcıları kapsayacak şekilde genişletiliyor. İstiyoruz ki kitap sevgisini daha da yayalım, aşkını genişletelim. Göreve geldiğimizde ülkemizdeki kültür merkezi sayısı 42 idi, biz 115’e çıkardık. Devlet Tiyatrolarındaki sahne sayısı 23 idi, biz 65’e çıkardık.”

İstanbullu bizi biliyor

Başkan Erdoğan, Taksim’in ardından Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilen partisinin İstanbul Sandık Başkanları Buluşması’nda yaptığı konuşmada, “İstanbul halkı, bu şehrin nereden nereye geldiğini iyi biliyor. Sandığı sağlam tutmazsak, tıpkı dibi delik bir kaba konan su gibi, verdiğimiz onca emeğin ellerimizin arasından kayıp gitmesini, heba olmasını engelleyemeyiz. Bu işleri hakkıyla yerine getirirsek, sandığın namusuna sahip çıkmış oluruz.”

Zamcılara savaş açtı

Erdoğan şöyle devam etti: “Ticaret Bakanlığından müfettişler, hale gitmişler. Halde rapor tutacak olan bu müfettişlerimizi dövmeye kalktılar. Neden? Çünkü kovana çomak sokulduğu için. Eğer kendini devletten güçlü zannedenler varsa şunu bilsinler ki, devlet nasıl teröristlere Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te mağaraların içinde işini bitirdiyse, halde terör estirenlerin işini de biz en kısa zamanda bitiririz.”