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Akmerkez açık hava sinemaları başlıyor

Yediden yetmişe herkesin severek izleyeceği, gişe rekorları kıran ödüllü filmler bu yaz Akmerkez’de sinemaseverler için gösterimde olacak.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:57
Akmerkez açık hava sinemaları başlıyor

Yediden yetmişe herkesin severek izleyeceği, gişe rekorları kıran ödüllü filmler bu yaz Akmerkez’de sinemaseverler için gösterimde olacak. ‘Şampiyon’ filmi ile 3 Temmuz’da başlayacak olan gösterimler, 7 Ağustos tarihine kadar her Çarşamba gecesi izleyiciyle buluşacak.



Bir yaz klasiği haline gelen Akmerkez açık havada sinema keyfi, bu yıl da tüm eğlencesi ile 3 Temmuz Çarşamba günü başlayacağı duyuruldu. 7 Ağustos tarihine kadar her Çarşamba günü gerçekleşecek olan gösterimler; yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın yaptığı, ‘Şampiyon’ filmi ile başlayacak. Film, 1994-1997 yıllarında Jokey Halis Karataş, Begüm Atman ve şampiyon at Bold Pilot‘ın yaşamını ve halka umut oluşunu beyaz perdeye aktarıyor.



Vizyonda olduğu süre boyunca herkesin severek izlediği hayalperest bir kız olan June’un sevimli dostları ile macerası animasyon türündeki filmi 10 Temmuz’da seyirciyle bulaşacağı belirtildi.



Guillermo del Toro tarafından yönetilen ve senaryosu del Toro ile birlikte Vanessa Taylor tarafından yazılan ödüllü film, The Shape of Water, 17 Temmuz’da izleyici ile bulaşacak. Soğuk savaş döneminde yalnız başına olan Elisa’nın ABD’de geçen hikayesini anlatan film, romantik ve fantastik sahneleri ile büyüleyecek.



Başrollerini Viggo Mortensen ve Mahershala Ali’nin paylaştığı, bir diğer ödüllü film Green Book, siyahi piyanist Dr. Don Shirley ve kendisinin Güney’de şoförlüğünü yapacak olan New York’lu fedai Tony Lip’in yolculuğunu beyaz perdeye taşıyor. Gerçek bir hikâyeye dayanan film, akıllardan çıkmayacak senaryosu ile 24 Temmuz’da sinemaseverleri bekliyor.



Animasyon dünyasının en keyifli ve en eğlenceli filmlerinden biri olan Dumbo, 31 Temmuz’da sahnelenecek. 1941 yılında Disney’in animasyon filminin bir uyarlaması olan film, yeni doğmuş ve devasa kulakları nedeniyle herkesin güldüğü fil yavrusunun bakıcıları ile Holt Farrier ve çocuklarının öyküsünü anlatıyor. Tim Burton’ın yönettiği, Ehren Kruger’ın senaryosunu yazdığı filmde Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green birlikte rol alıyor.



Sezonun son filmi ise 7 Ağustos gecesi perdede olacak olan film, dünyayı iki uzaylı ırkı karşısında süper güçleri sayesinde savunan Captain Marvel. Merakla beklenen film, eski savaş uçağı pilotu Carol Danvers’in edindiği süper güçlerle yeni bir süper kahraman olan Captain Marvel’e dönüşmesi ile başlıyor. Captain Marvel’in başrolünde Brie Larson yer alırken; Yon-Rogg a ise Jude Law hayat veriyor.


Açık hava sinemaları tüm misafirlerin ücretsiz olarak katılımına açık olacak.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:57
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