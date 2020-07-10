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Aktüel

Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen kişiyi alacağı için öldürmüş

Konya'da gözaltına alınan cinayet zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 10:25:50 -
Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen kişiyi alacağı için öldürmüş

KONYA (AA) - Konya'da akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen kişiyi sokak ortasında bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Annesiyle yaşayan ve hurdacılık yaptığı öğrenilen Mehmet Gülme'nin (47), Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi'nde bıçakla öldürülmüş bulunmasına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri çalışma neticesinde, Gülme'yi öldüren zanlının, aralarında daha önceden alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Yasin B. (34) olduğunu belirledi.

Şüpheli, merkez Karatay ilçesindeki bir sanayi sitesinde, arkadaşının iş yerinde saklanırken yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

- Olay

Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi'nde 2 gün önce, annesiyle yaşayan ve akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Mehmet Gülme, sokak ortasında bıçakla öldürülmüş bulunmuştu. Polis, Gülme'yi öldüren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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