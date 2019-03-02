Akkuyu Nükleer Futbol Takımı, Atomiada-2019’dan bronz madalya ile döndü

2019’da bronz madalya kazandı.

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen oyunlara ilk kez katılan Akkuyu Nükleer Takımı, mini futbol, kayak ve satranç olmak üzere üç farklı dalda yarıştı. Mini futbol müsabakaları sonucunda ROSATOM takımı birinci, ATS şirketi ikinci, Akkuyu Nükleer ise üçüncü oldu.

Atomiada-2019 kış olimpiyat oyunlarının açılış töreninde konuşan ROSATOM temsilcileri, Akkuyu Nükleer takımının katılımı sayesinde müsabakaların yeni ve uluslararası düzeyde yarışma seviyesine taşındığını söyledi. Akkuyu Nükleer İnsan Kaynakları Direktörü Marina Karaseva şu ifadeleri kullandı:

"Çok uluslu ekibimizin sektör içinde düzenlenen böyle bir etkinlikte dereceye girebilmesi, ekibimizin kendisini hem ROSATOM’un bir parçası olarak hissetmesi ve hem de sektörün gündeminde olabilmesi gibi iki açıdan önem taşıyor. Böyle faaliyetler, kurumsal kültürün yerleştirilmesi ve aynı zamanda projenin genel anlamda ana bileşenini oluşturması için de önemli. Nükleer santraller ancak birlik içerisinde olan ekipler tarafından inşa edilebilir."

Anton Feoktistov: “Takımımıza ve Türkiye’ye olan ilgi bizleri memnun etti”

Akkuyu Nükleer Mini Futbol Takımı Kaptanı ve Proje Yönetim Metodolojisi Birim Şefi Anton Feoktistov ise düzenlenen yarışmalar hakkında, "Turnuvada dereceye girmemize yardımcı olan iki faktör vardı. Birincisi, ülkelerimizdeki futbola olan ilgidir. Futbol, ROSATOM ve iştirakleri arasında çok sevilen bir spordur. Türkiye’de de futbol çok gelişmiş bir spor dalıdır. Türkiye’de yediden yetmişe herkes futbol oynamayı, futbol müsabakalarını izlemeyi ve tuttukları takımların maçlarına gitmeyi çok sever. İkinci faktör ise sektör içi spor yarışmaları organizasyonunun çok iyi düzenlenmiş olması, sıcak karşılama ve taraftarın desteğidir. Müsabakalar esnasında oluşan bu güzel ortamın kelimelerle anlatılması çok zor. Biz, uzaktan gelen bir takım olarak katıldık ve belki de bu yüzden etkinliği düzenleyen ekipler ve taraftarlarca çok sıcak karşılandık. Takımımıza ve Türkiye’ye olan ilgi bizleri memnun etti. Takımımızdaki Türk arkadaşlar da çok sıcakkanlı insanlar. Bu da oradaki insanlar tarafından hissedildi. Müsabakalarda, diğer takım taraftarların ve hatta rakiplerimiz olan takımların bile bizleri desteklediğini gördük. Tribünün desteği gerçekten de gücünüzü toplamaya, sahanın her bir karışı ve oyunun her anı için mücadele etmenize yardımcı olur" diye konuştu.

Yavuz Kolukısaoğlu: “Bir dahaki turnuvaya daha güçlü bir takım olarak katılmayı ümit ediyorum”

Akkuyu Nükleer Mini Futbol Takımı’nın 12 golünün 9’unu atan başarılı forvet oyuncusu Türbin Bölümü Uzmanı Yavuz Kolukısaoğlu da, "Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi NRNU MEPHI’deyken Obninsk şehrindeki eğitimimiz esnasında sürekli futbol oynar ve antrenman yapardık. Şimdi de ROSATOM takımında arkadaşlarımız oynuyor. Kendileri ile bu turnuvada bir araya gelme fırsatı bulduk. Buna çok sevindim. Antrenmanlarımıza devam edeceğiz. Bir sonraki turnuvaya daha güçlü bir takım olarak katılmayı ümit ediyorum. Böylelikle şirketimizi daha iyi temsil edebileceğimize inanıyorum" dedi.