  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Akkuyu Nükleer AŞ çalışanlarının maaşlarının ödenmediği iddiası
Ekonomi

Akkuyu Nükleer AŞ çalışanlarının maaşlarının ödenmediği iddiası

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva: - "Tarafımızca, projenin alt yüklenici şirketlerinin çalışanlarına maaş ödemediklerine ilişkin iddia ve söylemlere yönelik araştırma yürütülmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-09-22 15:48:37 -
Akkuyu Nükleer AŞ çalışanlarının maaşlarının ödenmediği iddiası

MERSİN (AA) - Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, projenin alt yüklenici şirketlerinin çalışanlarına maaş ödemediğine ilişkin iddiaların araştırıldığını bildirdi.

Zoteeva, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin iş hukuku hükümlerine titizlikle uyulmasına ve projede yer alan yüklenici şirketlerin çalışan haklarının korunmasına öncelik verdiklerini kaydetti.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin, yüklenici şirketlerle iş birliği kapsamında üstüne düşen bütün finansal yükümlülükleri eksiksiz yerine getirdiğini belirten Zoteeva, "Tarafımızca, projenin alt yüklenici şirketlerinin çalışanlarına maaş ödemediklerine ilişkin iddia ve söylemlere yönelik araştırma yürütülmektedir. Hak ihlali durumlarının tespit edilmesi halinde, anlaşmazlıkların çözülmesi için tam destek vereceğimizi ve sorumlulara karşı idari işlem uygulama konusunu değerlendireceğimizi ifade ederiz. Durum kontrol altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İndirim kapısı aralandı! Faturalar 425 TL düşecek
Ekonomi

İndirim kapısı aralandı! Faturalar 425 TL düşecek

Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfi, Türkiye'nin doğalgaz faturasında yüzde 50 indirimin kapısını aralayacak. Önümüzdeki yıl doğalgaz ..
Türkiye’den tarihi Libya adımı! 2 dev anlaşma dünyayı sarsacak
Dünya

Türkiye’den tarihi Libya adımı! 2 dev anlaşma dünyayı sarsacak

Türk özel sektörü Libya için harekete geçti. Türkiye ile Libya arasında yapılan ordu ve petrol anlaşması dünya basınının gündemine oturdu...
BM'de Aliyev'den tokat gibi sözler!
Dünya

BM'de Aliyev'den tokat gibi sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu üst düzey toplantılarında gönderdiği video mesajda Ermenist..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı