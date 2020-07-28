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Ekonomi

Akkuyu NGS’ye ekipman sevkıyatı devam ediyor

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali (NGS) Akkuyu’nun buhar türbinine monte edilecek kondensere ait gömülü parçaların bir bölümünün üretimi tamamlandı. 17.5 ton ağırlığındaki parçalar Türkiye’ye gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 10:54:00 -
Akkuyu NGS’ye ekipman sevkıyatı devam ediyor

Rus Rosatom’un Mühendislik Bölümü Atomenergomash’ten konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: “17.5 tonluk ekipman, 20’den fazla özel parçadan oluşuyor. Kondenserin tamamı ise 700’den fazla parçaya sahip. Kondenser sayesinde türbinden çıkan basınç ve sıcaklığı azaltılmış buhar yoğunlaştırılarak suya dönüştürülüyor. Buharın suya dönüştürülmesiyle depolama işlemi daha kolay bir hale geliyor. Kondenserin buharı suya dönüştürme işlemini daha güvenli bir şekilde yapabilmesinde ise üretimi tamamlanan parçalar önemli bir rol oynuyor.” Açıklamada parçaların imalatı sırasında gerekli tüm denetimlerin başarıyla gerçekleştirildiği vurgulandı. Ayrıca Akkuyu NGS için hava giderici, nem ayırıcı, düşük ve basınçlı ısıtıcılar da üretileceği ifade edildi.

 

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