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Ekonomi Akkuyu NGS'nin 2020 yılı çalışmaları eksiksiz tamamlandı
Ekonomi

Akkuyu NGS'nin 2020 yılı çalışmaları eksiksiz tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 16:42:27 -
Akkuyu NGS'nin 2020 yılı çalışmaları eksiksiz tamamlandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), 2020 yılı için öngörülen tüm süreçlerin eksiksiz tamamlandığı bildirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesinde önemli bir aşamanın daha tamamlandığı belirtildi.

Ünitenin iç koruma binasında yapılan işlemle birinci katmanın monte edildiği ve birinci güç ünitesinde bulunan reaktör şaftı ekipmanının en önemli elemanlarından biri olan taşıyıcı kirişin kurulumunun gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, bu iki önemli aşamanın geçilmesiyle Akkuyu NGS inşaat sahasında 2020 yılı için öngörülen tüm süreçlerin eksiksiz tamamlandığı kaydedildi.

- "Tempomuzu kaybetmeden ilerlemeye devam edeceğimizden eminim"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, Akkuyu NGS inşaat sahasındaki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Akkuyu NGS inşaat programında planlanan tüm kilit süreçleri tamamladıklarını bildiren Butckikh, "Santralin ikinci güç ünitesinde iç koruma binası birinci katmanının ve birinci güç ünitesinde taşıyıcı kirişin montaj işleri öngörülen şartlarda yapıldı. Montaj personelinin çalışmalarıyla ilgili herhangi bir eksiklik bulunmamakla birlikte işlerin kalitesi, montaj işlerinin kabulünü gerçekleştiren özel bir komisyon tarafından kabul edildi. Önümüzdeki yıl tempomuzu kaybetmeden ilerlemeye devam edeceğimizden eminim." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​


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