Ordu okullar tatil mi? Kar yağışı yurdun pek çok yerinde etkisini sürdürüyor. Akkuş’ta devam eden yağışlar sebebiyle pek çok kişi ‘Yarın Ordu’da okul var mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Akkuş okullar tatil mi 23 Aralık | Ordu Akkuş okullar tatil edildi mi?

Ordu Akkuş’ta kar yağışı sebebiyle 23 Aralık Perşembe günü eğitim-öğretime bir günlük ara verildi. Ordu'nun Akkuş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde yarın eğitime ara verildiğini aktarıldı. Engelli ve hamile kam u görevlilerinin de idari izinli sayılacağı vurgulandı.