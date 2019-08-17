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Akköprü deresine düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Van merkez Tuşba ilçesi sınırlarından geçen Akköprü deresine düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:55
Akköprü deresine düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Van merkez Tuşba ilçesi sınırlarından geçen Akköprü deresine düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpeklerin saldırısından itfaiye tarafından kurtarılan ineğin sahibi aranıyor.


Edinilen bilgiye göre olay, Tuşba ilçesi sınırlarından geçen Akköprü deresinde meydana geldi. Dereye inek düştü ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede bölgeye gitti. Sokak köpekleri tarafından yaralanan inek, 1 saatlik çalışma sonucu düştüğü dereden çıkarıldı.



“Kulak küpesinden eski sahibine ulaşıldı”


İneğin sahibine ulaşamayan itfaiye ekipleri, kulak küpesi numarasından Van Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gittiler. Kulak küpesi numarasından Bahçesaray’ın Güneyyamaç Mahallesi’nde ikamet eden eski sahibi Hacı Salah’a ulaşan ekipler, ineği 1 hafta önce hayvan pazarında tanımadığı birine sattığını söylemesi üzerine itfaiye ekipleri, ineği Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekiplerine teslim etti. Sokak köpekleri tarafından uğradığı saldırıda değişik yerlerinden yaralanan inek burada tedavi altına alınırken, yeni sahibine de ulaşılmaya çalışılıyor.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:55
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