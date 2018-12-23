Akkök Holding’de Raif Ali Dinçkök dönemi

Başta kimya, enerji ve gayrimenkul olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren Akkök Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Raif Ali Dinçkök getirildi. Raif Ali Dinçkök, yaptığı açıklamada “Türk sanayisinin lokomotif gruplarından biri olan Akkök Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmekten onur duyuyorum. Sevgili babam Sayın Ali Raif Dinçkök’ün gösterdiği yolda tüm şirketlerimizle ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmaya devam ederek yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.