Akkız ve Batuga, oyunu bozabilecek mi?

Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren ‘Destan’, atv’de 18 Ocak Salı akşamı 20.00’de yayınlanacak yedinci bölümüyle çok konuşulacak. ‘Destan’ın yedinci bölümünden yayınlanan ikinci fragman, yeni bölüm için heyecanı zirveye taşıdı.

‘Destan’da bu hafta; Akkız, Batuga’ya desteğini Gök Saray’a dönerek gösterirken, Kaya ve Temur teginlerin Çolpan Hatun’a esir düşmesi iki hanlığın savaş pozisyonuna geçmesine neden oluyor.

Akkız ve Batuga'nın tehlikeli planı

Çolpan Hatun, teginler Kaya ve Temur’u serbest bırakmak için Alpagu Han’dan fidye talep eder. Kendi isteği ile saraya dönerek canını tehlikeye atan Akkız, Batuga’nın tüm itirazlarına rağmen Balamir’in planını bozmak için harekete geçer.

Balamir'in tuzağı ortalığı karıştırıyor

Alpagu Han ise oğullarını kurtardıktan sonra Akkız’ı ortadan kaldırmaya karar verir. Akkız ve Batuga, Balamir’in av toyunda kurduğu tuzağı bozmak için Yaman’dan yardım alır. Akkız pusuyu ortaya çıkarıp Balamir’in oyununu bozunca, Alpagu Han’ın gözüne girer. Alpagu Han’ın “Dile benden ne dilersen” sözleri üzerine Akkız, Batuga’nın yanında kalmak istediğini söyler.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar’ın üstlendiği ‘Destan’, atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek…

‘Destan’ 7. bölüm fragman

https://www.atv.com.tr/destan/7-bolum-2-fragman/izle