Duruluş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Bozkır Arslanı Celaleddin gibi dizilerin yapımcısı Bozdağ Film'den yeni bir dizi geliyor. Söz konusu dizinin yine bir dönem dizisi olduğu kulislerde konuşuluyor. Akkız Destanı'nın yeni sezonda ekranlarda olması bekleniyor.

Akkız Destanı neyi kimi anlatıyor?

Çekimlerine temmuz ayında başlanacak dizi için oyuncu arayışları sürerken, pek çok kişi dizinin konusunu araştırmaya başladı. Akkız Destanı, 9. yüzyılda Türklerin henüz İslamiyet'i kabulünden önceki dönemde Orta Asya'da yaşanan büyük bir aşk hikayesini anlatıyor. Dizide dağ obalı kimsesiz bir kız ile eli ayağı tutmayan han oğlunun aşk hikayesinin anlatılacağı dizide hangi oyuncuların yer alacağı şimdilik netlik kazanmadı.