Akıttığın kanda boğulacaksın İsrail! Filistinli muhabir Akile'yi kurtarmaya gelenlere de ateş açtılar
İşgalci İsrail'in, Al Jazeera Kudüs muhabiri, Filistinli Şirin Ebu Akile'yi başından vurarak şehit ettiği olay anına ilişkin video görüntüleri paylaşıldı.
Yeniakit.com.tr
Katil İsrail, Al Jazeera Kudüs Muhabiri Şirin Ebu Akile'yi başından vurarak şehit etti.
Akile'nin vurulmasından hemen sonraki ana ilişkin görüntüler yayınlandı.
Korku dolu anlar!
Başından vurulan Akile, yüz üstü yere düşerken, İsrail polisi Akila'yı kurtarmaya gelenlere de ateş etti.
Siyonist İsrail, Akile'yi vurduğu bölgeye saldırılarını bir süre sürdürdü. Olay yerindekiler Filistinli Akile'ye açılan ateş sebebi ile müdahale edemedi.
Batı'nın kalleş saldırı karşısındaki sessizliği ise sürüyor.