Akit’ten Tekin ve Ersoy’a ziyaret

Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve Ankara Temsilcisi Latif Şimşek, Başkent’te ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i ziyaret etti. Tekin, Karahasanoğlu ve Şimşek’i Meclis’teki odasında ağırladı. Karahasanoğlu’na, Yeni Akit ve Akit TV’nin emin adımlarla yolunda ilerlediğini aktaran Bakan Tekin, Şimşek’e ise “Yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun” dedi. Karahasanoğlu da eğitim hususunun Türkiye’de ve dünyada çok önemli olduğunu belirterek Bakan Tekin’e çalışmalarında muvaffakiyetler diledi. Karahasanoğlu ve Şimşek daha sonra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u da ziyaret etti. Buluşmada kültür üzerine sohbet edildi.