0553 313 94 23

Akit’ten Destek Patent’e ziyaret

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz’i ziyaret etti.

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:53
Akit’ten Destek Patent’e ziyaret

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Destek Grup’un Maslak’taki merkezinde Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz’i ziyaret etti. 

Kemal Yamankaradeniz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mustafa Karahasanoğlu ve Akit ailesine teşekkürlerini sunan Yamankaradeniz, “Çeyrek asrı geride bırakan Akit ailesine başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette yaklaşan yerel seçimler ve ekonomideki gelişmeler konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarete, Destek Patent Başkanlık Danışma Hasan Gedik ile Akit Reklam Genel Müdür Yardımcısı İsa Özgüller ve Reklam Müdürü Hüseyin Öztürk de eşlik etti. Ziyarette Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Kemal Yamankaradeniz’e Türk Bayrağı’nın yer aldığı bir tablo hediye etti.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 12:53
  1. Mustafa Karahasanoğlu
  2. Destek Grup
  3. Akit Medya
  4. Kemal Yamankaradeniz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vodafone TV’den 3 yeni içerik
    1. Vodafone TV’den 3 yeni içerik
    2. Sakarya Valisi Nayir ile Bilecik..
    3. Ali Kılıç: “Üreten de tüketen de mutlu..
    4. Dehşet saçan damat yakalandı
    5. Denizli Basket galibiyet serisini..
    6. Mudanyalı şehidin ismi çeşmeyle..
    7. Turkcell’den 25. yıla özel “Turkcell..
    8. Bakan Dönmez, seçimde Sakarya’dan..
    9. Çukurova Basketbol, galibiyet serisini..
    10. Ürgüp’te kaçak yapı yıkıldı
    11. Şampiyonluk sevincini Başkan Kayda ile..
    12. Başkan Uysal: "Muratpaşa’da hizmet..
    13. TBMM Başkanı Yıldırım: “İstanbul’un da..
    14. İran’dan Avrupa ülkelerine mali..
    15. Türkiye için dev e-ihracat hamlesi
    16. (Özel Haber) Tek eliyle gitar çalan..
    17. Japonya Trump'ı Nobel'e aday gösterdi
    18. Bir tıkla tanzimden alışveriş
    19. Kapadokya’daki otel yıkımı tamamlandı
    20. BiP artık 65 dilde anlık çeviri..
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü