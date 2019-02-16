Akit’ten Destek Patent’e ziyaret Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz’i ziyaret etti.

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Destek Grup’un Maslak’taki merkezinde Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz’i ziyaret etti. Kemal Yamankaradeniz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mustafa Karahasanoğlu ve Akit ailesine teşekkürlerini sunan Yamankaradeniz, “Çeyrek asrı geride bırakan Akit ailesine başarılarının devamını diliyorum” dedi. Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette yaklaşan yerel seçimler ve ekonomideki gelişmeler konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarete, Destek Patent Başkanlık Danışma Hasan Gedik ile Akit Reklam Genel Müdür Yardımcısı İsa Özgüller ve Reklam Müdürü Hüseyin Öztürk de eşlik etti. Ziyarette Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Kemal Yamankaradeniz’e Türk Bayrağı’nın yer aldığı bir tablo hediye etti.



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