Akit'in manşetine Koç cevap veremeyince Ataklı avukatlığa soyundu!

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Türkiye’nin lider patronlarını bir araya getirmekle övünen “yerli oligarklar kulübü” TÜSİAD’ın büyükleri, milli otomobil TOGG’un banttan inerek seri üretime geçmesiyle ilgili suskunluğa büründü.

TÜSİAD’a öncülük eden Koç Holding, 2013 yılında Başkan Erdoğan’ın ‘babayiğit arıyorum’ çağrısına “Yerli otomobil ticari intihardır” sözleriyle kapıyı kapatmıştı. Koç Holding’in o dönemki Genel Başkanı Mustafa Koç, 18 Nisan 2013’te “Yerli otomobili bayi ağı, servis ve yedek parça ağını yaratmak için çok büyük yatırımlar gerektiğinden dolayıdır rantabl görmedik. Yerli otomobil ticari açıdan intihar olur” demişti.

Akit dün konuyu manşetine taşıdı.

Koç halen sessiz

Akit'in haberinden sonra bile Koç grubundan TOGG'a dair açıklama gelmedi. Ayrıca gazetemizin yayınladığı habere de ağızlarını açıp bir çift söz söyleyemediler.

Ataklı avukatlığa soyundu

Koç Grubu'nun sessizliği dikkat çekerken, CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı avukatlığa soyundu. Bugünkü yazısında Koç'ları kurtarmaya kalkışan Ataklı, yerli otomobili de hedef aldı.

Ataklı'nın Korkusuz'daki yazısının ilgili bölümü:

Tarih 1 Aralık 1966.

Bursa’da kurulan Türkiye’nin ilk yerli binek otomobil fabrikası üretime geçti.

Anadol A1 serisi bantlardan inmeye başladı.

Koç Grubu’nun otomotiv kolu Otosan Cortina motoruyla başlayan serüveni değişik marka ve otomobil tipleriyle bugüne kadar sürdü.

Tarih 29 Ekim 2022.

Yine Bursa’ya bağlı Gemlik’te Türkiye’nin ilk yerli otomobili diye sunulan TOGG fabrikasının açılışı bizzat AKP genel başkanı ve hükümet yetkililerinin katıldığı olağanüstü şatafatlı bir törenle yapıldı.

Fabrikada gerçek üretim şubat ayı sonunda başlayacak.

Bu bilgileri niye verdim ki zaten sizler de biliyorsunuz, onu anlatayım.

AKP genel başkanı aylardır sanki bu ülkede hiç yerli otomobil yapılmamış gibi “Bunu da biz gerçekleştirdik, bu böyle biline” diye konuşuyor.

Türkiye’nin yeni bir otomobil fabrikasına daha kavuşması elbette övünülecek bir konudur.

Ama bu uğurda bugüne kadar çok emek veren, ter döken, mücadele eden insanları sanki bir hiç şey yapmamışlar gibi kenarda tutmak olacak iş değildir.

AKP genel başkanı büyük şovunda tamamı Türk mühendis ve işçiler tarafından yapılan Devrim otomobilini sözde över gibi görünüp “Ama beceremediler” diye üstü kapalı kötülerken, gerçekten seri üretime geçebilmesi ve yerlilik oranı bugünkü TOGG’dan çok daha fazla olan Anadol’u hiç anmaması en azından nazik bir tutum değildir.

Bugünle kıyaslandığında belki Anadol çok basit bir otomobil

gibi görünebilir, ama şunu kimse unutmasın, Türkiye eğer bugünlere gelebildiyse, sanayide, otomotivde, tekstilde, kimya alanında yüksek ihracat rakamlarına ulaşabilmişse uzun yıllar önce her türlü olanaksızlığa rağmen yılmadan mücadele eden insanlara borçludur bunu.

Dikkat ettiyseniz günlerdir adeta başımızda boza pişirilir gibi “Biz yaptık, dünya lideriyiz, herkes bizi kıskanıyor” çağırışmalarına karşı Koç Grubu’ndan tek söz edilmiyor.

Türkiye’nin lider sanayi şirketlerini içinde barındıran Koç topluluğu vakur bir sessizlik içinde.

Anadol üretimin sona erdirildiği 1984 yılına kadar 62 bin 923 adedi otomobil ve 30 bin 265 adedi pick-up olmak üzere toplam 93 bin 188 adet araç piyasaya çıktı.

Anadol üretimi devam edebilirdi.

Ancak o sırada yerli ve yabancı güçler bu otomobili kötüleme yarışına girdiler.

Grubun kurucusu Vehbi Koç bir dünya fuarında gördüğü “fiberglas” kaportanın Türkiye’de yapılabileceğini görmüş ve Anadol’un böyle üretilmesini istemişti.

Ama ne yazık ki “Anadol’un kaportasını keçiler yiyor” kara propagandasının önüne geçilemedi.

1971 yılında Koç Grubu Anadol’u üretmeye devam ederken İtalyan Fiat firmasıyla anlaşarak Murat 124 markasını piyasaya çıkardı.

1976 yılına kadar bu araçtan 134 bin 867 adet üreten TOFAŞ, 1977 yılında Murat 124’ün üretimine son vererek, çok büyük ticari başarı elde eden “Kuş Serisi”ni üretmeye başladı.

“Kuş Serisi” üretimine önce Şahin ile başlayan TOFAŞ, seriye 1981 yılında Kartal ve Doğan’ı, 1983 yılında da Serçe’yi ekledi. TOFAŞ, 1977 yılından, 1 Temmuz 2003 tarihine kadar bu otomobillerden 1 milyon 257 bin 651 adet üretti. Ardından “Kuş serisi” üretimine son verildi.

Ama Koç’un otomotiv macerası Fiat ve Ford’un değişik marka ve türleriyle devam etti.

Bugün Koç Grubu otomobil ve ticari araçlarının yerlilik oranı TOGG’un çok üzerinde.