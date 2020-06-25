Akit'in iyi niyetli uyarısına rağmen eşcinsel savunucusu barolara destek veren Ali Aktaş'a takipçi ayarı

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok il barosu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın eşcinselik hakkındaki açıklamalarına tepki göstermişti. Barolar, Erbaş’ın eşcinseller hakkında konuşurken ifade ettiği İslami hükümleri hazmedemeyip, Diyanet İşleri Başkanı üzerinden İslam’a adeta kin kusmuştu.

Son günlerde “savunma yürüyüşü” diyerek ilginç bir eylem yapan barolar kamuoyunda tepkiye neden olurken, Saadet Partisi’nin 31 Mart Yerel Seçimleri için Antalya’ya aday yaptığı Ali Aktaş, siyasi emeller uğruna barolara destek çıkmıştı.

Sosyal medya hesabından baroları savunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ‘firavuna’ benzeten Ali Aktaş, eşcinselliğe arka çıkan ve İslam’a kin kusan barolara açıktan destek verdi.

Akit’i hedef aldı

Aktaş, bu sözlerini haberleştiren Akit’e sosyal medya hesabından cevap vermeye kalktı. Kendince Akit’i eleştiren Aktaş’a ise, esas cevabı vatandaşlar verdi.

Akit’in üslubunu kullanmaya çalışarak bir metin yayınladığını zanneden Aktaş şunları yazdı:

Halk gereken cevabı verdi

Aktaş’ın yayınladığı paylaşımın üstüne vatandaşlardan çok sayıda tepki geldi. Halk, Akit’in arkasında durarak Aktaş’a, “Haksız mı? Erbakan hocaya darbe yapan generallerin karşısında esas duruşa geçen ve alkışlayan baroları sen savundun” diyerek tepki gösterdi.

Ali Aktaş'ın savunduğu barolar, Ali Erbaş'ın açıklamalarının ardından aşağıdaki metinleri yayınlamıştı: