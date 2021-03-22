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Gündem Akit'in hilafet çağrısı, FETÖ'nün sitesini rahatsız etti!
Gündem

Akit'in hilafet çağrısı, FETÖ'nün sitesini rahatsız etti!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) dindar geçinen yayın organı samanyoluhaber internet sitesi, gazetemiz Yeni Akit'in hilafet çağrısından rahatsız oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 18:32:00 -
Akit'in hilafet çağrısı, FETÖ'nün sitesini rahatsız etti!

Gazetemiz Yeni Akit'in hilafet sürmanşeti, yıllarca İslam'ı ve Müslümanların safiyane duygularını sömüren Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yayın organını rahatsız etti.

FETÖ'nün internet sitesi samanyolu haber, "Meclis isterse hilafeti ihya edebilir" başlıklı sürmanşetimizi haber yaptı.

Başörtülü kadınların cezaevinde olduğu algısı üzerinden dindarlık gösterisi yapmaya çalışan FETÖ'cüler, hilafetten duydukları rahatsızlığı haberlerinde şu şekilde dile getirdi:

"Hilafet çağrısı yapan Yeni Akit, Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın 'Meclis isterse hilafeti ihya edebilir. 15 dakikada alınacak bir karardır.' sözlerini sürmanşete taşıdı.

Hilafetin kaldırılması, harf inkılabı, şapka kanunu ve ezanın Türkçe okutulmasının Müslümanlara büyük sıkıntılar yaşattığı belirtilen haberde İslam dünyasını bir araya getirecek şeyin 'hilafet olduğunu' iddia eden Ağırakça'nın şu sözleriyle aktarıldı:

'Ümmet kısa sürede hilafetin etrafında birleşir. Hilafet ilga edilmedi, Meclis’e devredildi. Meclis kararı gözden geçirip, hilafeti ihya edebilir. 15 dakikada alınacak bir karardır."

İşte o haber:

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