akit’in dünkü manşeti duruşmada gündem oldu

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın üçüncü celsesi tamamlandı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki kısmında, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edildi. Dün 19 sanık avukatının beyanı dinlendi. Duruşmaya bugün avukat beyanlarının alınmasıyla devam edilecek.

Üçüncü duruşmada hakimden siyasilere ‘müdahale’ uyarısı

Bu arada, Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın üçüncü celsesi dün yapıldı. Dava, her türden muhalif siyasi parti aktörlerinin doluşmasıyla mecrasından uzaklaşmaya başlarken, çeşitli dava dışı davranışların sergilenmesiyle dikkat çekmeye başladı. İlk duruşmada, “Bay Kemal nerede” diye bağıran azmettirici Doğukan Çep dün de duruşma öncesi yoklama alınırken, Kılıçdaroğlu’nun daha önce yaptığı “Buradayım” sözlerine gönderme yaparcasına “Buradayım” diye seslendi. Öte yandan; duruşma başladığında Tetikçi Eray Özyağcı’nın avukatı Ziynettin Aktürk, Ateş’in arkadaşlarını suçladı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da duruşmayı takip eden siyasiler oldu. Mahkeme Başkanı duruşmada sorun çıkaran kişilerin bir daha salona alınmayacağı uyarısında bulundu. Mahkeme Başkanı ayrıca siyasi parti temsilcilerinin bir daha Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır gibi salonda duruşmaya müdahale etmesi halinde “davaya siyasi müdahale” olacağı gerekçesiyle salona alınmayacaklarını bildirdi.

Çep’in avukatından ‘Mermiler başka bir silaha ait’ iddiası

Azmettirici Doğukan Çep’in avukatı Emine Tosun da duruşmada yaptığı savunmada, “Müvekkilime darp ve cebir izine rastlanmadığına dair bir rapor tanzim edilmiş ancak medyada bile boy boy yaralı fotoğrafları yer almakta. Bu yüzden bu raporun altında imzası bulunan doktorlar hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz. İşin aslında Sinan Ateş bir çatışmanın ortasında kalıyor. Ateş’in vücudundan çıkan mermi parçalarının Eray Özyağcı’nın silahından çıkıp çıkmadığının tespiti yapılmamıştır. Kamera kayıtlarına baktığımızda Ahmet Keçik olay yerinden dakikalar içerisinde silahları alıp kaçıyor. Keçik ile Ateş’in hoca öğrenci ilişkisinden daha fazla bir manevi bağı olduğunu görüyoruz. Buna rağmen Ateş yere yığılırken nasıl kaçabildi? Bir tampon yapmaz mısınız? Sinan Ateş’in vücudundan çıkan mermiler acaba başka bir silaha ait de o yüzden mi kaçırılıyor? Ateş’in kafasından girip çenesinden çıkan merminin atış açılarına göre Eray Özyağcı’nın silahından çıkması imkansız. Bu atış ancak Sinan Ateş’e yüzü dönük bir kişi tarafından gerçekleşebilir. Bu açıdaki bir kişi de Selman Bozkurt’tur. Dosyada birçok şey örtbas edilmiş” dedi.

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