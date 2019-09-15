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Akit'in deşifreleri sonuç veriyor... Nihayet sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç ihraç ediliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “Sultan Vahdettin’in akıbeti” ile tehdit eden, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a “hain” diyen, İmam Hatiplere “IŞİD yetiştiriyor” iftirası atan öğretmen Cemil Kılıç, Akit'in ısrarlı yayınları sonucunda nihayet ihraç ediliyor.

15 Eylül 2019 Pazar 23:25
Akit'in deşifreleri sonuç veriyor... Nihayet sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç ihraç ediliyor!

 yeniakit.com.tr 

Akit’in skandallarını deşifre etmesinin ardından öğretmenlikten atılan ve bir süre sonra göreve iade edilen Mustafa Cemil Kılıç adlı sözde ilahiyatçı hakkında açılan soruşturma nihayet sona eriyor. 

10 Eylül’de kendisine tebliğ edilen yazı ile sözlü savunma yapması için bakanlığa çağrılan, Cemil Kılıç'ın ihraç edileceği öğrenildi.

20 yıldır çocukları ifsat ediyor

İslam düşmanı Odatv'de yazarlık yapan, 20 yıldır da Milli Eğitim Bakanlığı'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğiyle genç beyinleri ifsat eden Cemil Kılıç, daha önce MEB tarafından açığa alınmış ancak görevine iade edilmişti. 

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İhraç kararı bekleniyor

17 Eylül Salı günü yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında Kılıç hakkında ihraç kararı verilmesi bekleniyor.

Öte yandan sözde İlahiyatçı Kılıç, Eğitim İş Sendikası İstanbul 4 Nolu Şube yöneticisi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Fatih Şubesi kurucuları arasında yer alması dikkat çekiyor.

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İslam'a düşman yayınlarıyla bilinen Odatv’ye açıklamalarda bulunan Kılıç, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğine 1999 yılının 19 Ekim günü başladım. O yıldan bu yana dersin müfredatı pek çok kez değişti. Değişen tüm müfredatları eleştirdim. Hatta eleştirilerimi 2014 yılında AİHM’e kadar götürdüm” dedi.

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Din dersini müfredattan kaldırmaya çalıştığını itiraf etti

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu olmasına karşı çıkan ve müfredattan kaldırılması için dava açıldığını itiraf eden Cemi Kılıç, “Mahkeme davayı açan CEM VAKFI’nı haklı gördü ve 16 Eylül 2014’te bu dersin zorunlu olmaması gerektiğine hükmetti” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 23:25
  1. İstanbul
  2. Cemil Kılıç
  3. ihraç
  4. Odatv'nin ilahiyatçısı
  5. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  6. Mustafa Cemil Kılıç

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