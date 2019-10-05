Akit’in başvurularını bekleten yüksek mahkemeye hukukçulardan tepki! AYM adil olmalı

Oğuzhan Gültekin Ankara

Ülkemizin en üst yargı organı olan Anayasa Mahkemesi (AYM), Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun 2017’de yaptığı başvuruyu hâlâ bekletirken, Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı’nın bireysel başvurusu da aylardır komisyonlar önünde incelemede bekletiliyor. Özgürlükten dem vuran Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve üyelerin çifte standart uyguladığını dile getiren hukukçular tepkilerini dile getirdiler.

AYM toplum nezdinde saygınlığını korumalı

Anayasa Mahkemesi’nin ülkemizin en üst yargı organı olduğunu belirten Hukuk Adalet ve Kardeşlik Derneği (HAKDER) Genel Başkanı Avukat Bülent Demir, “Bu nedenle kararları çok önemlidir ve adil olmalıdır. Ancak son dönemde aldığı bazı kararlar kamuoyunda büyük tepki ile karşılanmakta ve kamu vicdanını derinden sarsmaktadır. Oysa bu mahkeme toplum nezdinde saygınlığını korumalı ve verdiği kararlarla takdir toplamalıdır. İnsanımızın adalete olan güveni ancak mahkemelerin adil kararlar alması ile mümkündür. Ancak bunun için öncelikle toplumun beklentilerini anlayacak ve karşılayacak bir hukuk sistemi ve kurallar bütünü gerekmektedir. Ne yazık ki hukuk kuralları ve kanunlarımız ise içinde bulunduğumuz toplumun ihtiyaç ve beklentilerine cevap verememekte ve bu da insanımızı huzursuz etmektedir. Bazı kanunların tamamen kaldırılması gerekmektedir. Toplumun ihtiyacı ve beklentisi olan kanunların insanımızın yapısı ve inançlarına uygun olarak yeniden hazırlanması ise bir zorunluluk haline gelmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda hızlı ve adil karara varmasını bekliyoruz. Gazeteci-Yazar Ali Karahasanoğlu ve Gazeteci-Yazar Hacı Yakışıklı hakkında hızlı ve adil bir karar verilmesini bekliyoruz. Bu süreçte kendilerinin yanında olacak ve tüm avukatlarımızla gereken azami desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.

AYM çifte standart uyguluyor!

“Yargı kötü bir sınavdan geçiyor” diyen Avukat Cüneyt Toraman, “Sosyal medya tarafından yönlendirilmeye başlandı. Çok çifte standart kararlar almaya başladılar. AYM terör örgütlerini destekleyen açıklamaları ifade özgürlüğü diye değerlendirirken, aynı özelliklere sahip basın özgürlüğü kapsamında olan insanların aleyhinde kararlar vermesi yargının çifte standart uyguladığını gösteriyor. Çifte standart FETÖ’nün gitmesiyle bitmedi. FETÖ’nün boşalttığı yerleri 28 Şubat zihniyetiyle çalışan yargı mensupları doldurmaya çalışıyor. Bu uygulamalar başka türlü yorumlanamaz. Şu anda hakimler, savcılar yeni göreve gelecek insanlar değil. Göreve yeni başlayanlar üst mahkemelerde görev yapacak kapasiteye henüz ulaşamadılar. Bu işleri, bu kararları verenler çok tecrübeli insanlar. Geçmişte hakimler, savcılar yanlış kararlar verdikleri için soruşturmaya tabi tutuldu ve ceza aldılar. Bugün de bir yanlış yapılırsa cezası sorulur. Çifte standartı bıraksınlar. Kitap ne diyorsa onu yapsınlar. Bu memlekette kimse kimseden üstün değil” dedi.

AYM denetlenmeli!

AYM’nin istediği dosyayı hızlıca karara bağladığını, bazı dosyaları da beklettiğini söyleyen Avukat Hasan İlter, “Bu durumun denetlenmesi lazım. İnsanların bekleme süresinin azaltılması gerekir. Ama AYM dosyalar arasında ayrım yaparak işlem gerçekleştiriyor. Bu asla kabul edilemez. Mutlaka yapılan yanlış düzeltilmelidir” diye konuştu.