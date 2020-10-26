Akit'in Acun Ilıcalı ve Seda Sayan haberi, uçkur düşkünü solak medyaya dert oldu

Yeniakit.com.tr'nin haberi, Batı'dan getirdiği devşirme programlarla toplumun değerlerine ve ahlakına saldıran Acun Ilıcalı'yı kollayan sözde solak T24, Gerçek Gündem ve Birgün'ü rahatsız etti.

Akit'in "Acun llıcalı'nın yeni programında pespayelik! Seda Sayan, haram fiili "Haydi Bismillah" diyerek yaptı" başlıklı haberi solak medyaya dert oldu. Solak medyanın savunma pozisyonuna geçmesi "Bozacının şahidi şıracı" dedirtti.

Akit, haram fiilde "Bismillah" denmesine tepki gösteren vatandaşların sesi oldu

Seda Sayan'ın haram bir fiili "Haydi Bismillah" diyerek açması nedeniyle kamuoyunun tepkisini haberleştiren Akit, bu haberle vatandaşın sesi olurken, Acun Ilıcalı ve sözde 'sanatçı'nın pespayeliğini ise gözler önüne serdi.

Sansür de uçkur düşkünlerinin canlarını sıktı

Akit'in Seda Sayan'ın yarı çıplak görüntüsünü sergilememesi de solak medyanın canını sıktı.

Kendi sitelerinde kadın bedenini ağzının suyu akarak istismar etmeye alışan, kadını her hafta birinin kucağında gösterek meşrulaştıran ve bunu flört diyerek teşvik eden uçkur düşkünü solaklar, Akit'in blurladığı görüntüleri de sözde kendilerince eleştirdi.

RTÜK'ün göreve davet edilmesinden rahatsız oldular

İçkinin kötü örnek teşkil etmemesi için blurlandığı ve gösterilmesi halinde cezai müeyyide uygulandığı ekranlarda, toplumun temeli olan aileyi yıkan, birçok uzman tarafından içkiden sonra kötülüklerin anası olan kumarın, çoluk çocuğun uyanık olduğu saatte, teşvik edici bir şekilde yayınlanmaması gerektiğini ifade eden ve bu nedenle RTÜK'ü göreve davet eden Akit'i hedef aldılar.

Ayyaş, kumarbaz ve düşünemeyen bir nesil istiyorlar

Solak medya, içki, kumar, ahlaksızlık gibi kötülüklerin anası olan ve toplumu ifsat eden fiilleri savunması dikkat çekiyor.

İşçi ve emekçiden çok zenginlerin borazanlığını yapan solak medyanın bu karın ağrısı, "Kendileri gibi ayyaş, kumarbaz ve düşünmekten uzak bir nesil istiyorlar" şeklinde yorumlandı.