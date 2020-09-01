Akit’i linç etmeye kalkan ikiyüzlüler defalarca aynı hatayı yaptı! Önce bunların hesabını verin

Medyada hakkın, halkın ve haklının sesini yükselden Akit Medya’ya yönelik kara propagandalara bir yenisi daha eklendi. Mustafa Kemal istismarcıları, Akit TV’deki bir haber altyazısında Anıtkabir yerine sehven “Anırkabir” sözüne yer verdiği için sol-faşist medyanın linç kampanyasına maruz kaldı. Tek harflik hatadan dolayı fırtına koparan Atatürk istismarcılarının, “Anırkabir” kelimesine çeşitli tarihlerde birçok kez kendilerinin de yer verdiği belirlendi.

İhanetin Sözcü’süne ayna tutuyoruz

Hırsızlıklarını, yolsuzluklarını ve ihanetlerini Atatürk kılıfı altında gerçekleştiren istismarcıların maskesini düşürüyoruz. Tek harflik klavye hatasından dolayı Akit’i ihanetle suçlamaya cüret eden Sözcü’nün 2016 ve 2019 tarihli haberlerinde “Anıtkabir” için “Anırkabir” yazıldığı kaydedildi. Hürriyet, Milliyet gibi merkez medyanın da defalarca “Anırkabir” kelimesine haberlerinde yanlış olarak yer verdiği görülürken, bazı gazetelerin birinci sayfasında dahi klavye düzeni kaynaklı bu hataya düşüldüğü görüldü.

Sahibi FETÖ firarisi olan Sözcü’nün Akit’i eleştirdiği Anırkabir ifadesi, 23 Mayıs 2016 tarihli “Sancar: Bana bilim öğreten İstanbul Tıp Fakültesi’dir” başlıklı haberinde şöyle yer alıyor: “Anırkabir Atatürk’ün yattığı yerdir”.

Sözcü’nün 2 Nisan 2019’daki haberinin başlığı ise şöyle: “Ekrem İmamoğlu Anırkabir’de”.

Sözcü gazetesi, Akit’i suçlamaya kalktığı haberinin hemen ardından kendi internet sitesindeki “Anırkabir” sözlerini düzeltmeye çalışsa da hem sosyal medyada paylaşılan Sözcü linklerinde, hem de Google’da kayıtlı kalan haber metinlerinde “Anırkabir” kelimesinin kullanıldığı suç belgesi ortada.

Hürriyet’te de Milliyet’te de aynı hata

Akit TV’yi sehven yazılan Anırkabir kelimesinden dolayı suçlamaya kalkanlara bir şamar da Hürriyet ve Milliyet gibi gazetelerin içeriğinden geldi.

Hürriyet’te 23 Nisan 2013 tarihli “Türkiye’den 23 Nisan manzaraları” haberinde, “Dört yıldır düzenli olarak Anırkabir’i ziyarette bulunduklarını ifade eden okul müdürü Hikmet Dolun Binzinger(…)” cümlesi bulunuyor.

Milliyet’in 18 Mart 2017’de “Çanakkale Zaferi’nin 102’nci Yılında Ata’ya Ziyaret” haberinin ilk cümlesinde “Anırkabir” sözü mevcut. Milliyet haberinde, “Ankara Valisi Ercan Topaca ve beraberindeki heyet 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 102’nci yılında Anırkabir’i ziyaret etti.” deniliyor.

Radikal’de de var, gazete manşetlerinde de

Sol medyanın önemli gazetelerinden Aydın Doğan’ın sahibi olduğu Radikal, Anıtkabir’i, Anırkabir olarak yazmış.

Radikal’de 12 Ocak 2004’teki “Duvarların Dili Olsa - Öğrencilerden Teziç’e tam not” haberinde, hem Emniyet, hem Atatürk, hem de Anırkabir kelimesi aynı cümlede şöyle kullanılıyor: “Emniyet’in hazırladığı bir Atatürk belgeselinde, Anırkabir’in rakımı 906 metre olarak verildi.”

Klavye düzeninde T ve R harfinin yan yana bulunması dolayısıyla sıklıkla rastlanan hata, Günboyu gazetesinin birinci sayfasında da yapılmış. Günboyu gazetesinin 11 Nisan 2018 tarihli 1’inci sayfasında “Anırkabir ziyaret edildi” şeklinde ara başlık bulunuyor.

‘Anıtkabit’ yazan bile var

Klavye düzeninden kaynaklanan bu hatalar, ‘Anıtkabit’ olarak bile okuyucunun karşısına çıkabiliyor. Yine Q Klavye düzeninde T ile Y harflerinin yan yana bulunması dolayısıyla Anıtkabir’in Anıtkabiy olarak yazıldığı görülebiliyor.

İnternethaber.com sitesinin 23 Nisan 2018’deki “Küçük Hanımlar Küçük Beyler tiyatro festivali ne zaman başlıyor” haberinde bu hata, “Anıtkabit” şeklinde yer alıyor. Haberde, “Ankara’da düzenlenecek olan Küçük Hanımlar Küçük Beyler Çocuk Tiyatrosu Festivali 25 Nisan Çarşamba günü Ankara’da Anıtkabit ziyareti ile başlayacak.” sözleri yer alıyor.