Akit’e destek sürüyor
Merkez binamızı kullanılamaz hale getiren yangın sonrası, Akit Medya’ya destek ziyaretleri sürüyor. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, ÖZGÜR-DER Genel Başkanı Rıdvan Kaya, A Haber yorumcusu Erkan Tan ve Musevi iş insanı Doğan Kasadolu, yangında zarar gören binamıza gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
HABER MERKEZİ
Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki merkez binasında 27 Nisan’da meydana gelen, gazetemizi, Akit TV’yi ve yeniakit.com.tr’yi ağır şekilde etkileyen yangına yönelik incelemeler sürerken, felaketle alakalı gazetemize destek ziyaretleri sürüyor. Dün gerçekleşen ziyaretlerde, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Yardımcıları Davut Altunbaş, Osman Çalışkan, Burhan Özdemir ile Özgür-Der Yönetimi, Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Genel Sekreter Musa Üzer, Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Kudbay’ın yanı sıra, İstanbul Ak Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Sıdıka İmran Tolacıoğlu, Hiranur Vakfı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı A. Bulut Müslüm Gezer, Mütevelli Heyeti Başkanı Selahattin Cebeci, Genel Sekreter Ömer Faruk Çark, Hiranur Derneği Genel Başkanı Mustafa Kul ve TV yorumcusu Erkan Tan ile Musevi iş insanı Doğan Kasadolu, yangında zarar gören binamıza gelerek, AKİT TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve Sorumlu Yazı işleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu’na geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, bu zor zamanda gerçekleşen nazik ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine teşekkür etti.