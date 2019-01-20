Akit’e çifte ziyaret

Sebahattin Ayan İstanbul

Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki genel merkezi dün önemli isimleri ağırladı. Vizyoner ve yenilikçi kişiliğiyle Bayrampaşa’nın çehresini değiştiren AK Partili Atila Aydıner, grubumuza bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’nun ev sahipliğinde vuku bulan ziyaret oldukça samimi bir ortamda geçti. Güncel meselelerin ele alındığı ziyarette istişare fırsatı bulan taraflar, birçok konuyu da ele aldı. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Aydıner, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, samimi ve candan ev sahipliklerinden dolayı Karahasanoğlu ailesine teşekkür etti. Karahasanoğlu kardeşler de, Başkan Aydıner’in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kartal'dan misafirler

Türkiye’nin yüz akı medya grubu Akit’e ziyaretler Kartal’dan gelen misafirlerle devam etti. AK Parti Kartal İlçe Teşkilatı Yaşlılar Komisyonu Başkanı Şevki Uçar ve Yusuf Çavdarlı ile Mehmet Karaduman, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Oldukça hoş bir ortamda geçen ziyarette, komisyon üyeleri yaptıkları çalışmalar hakkında Karahasanoğlu’na bilgi verdi.

Yaklaşan yerel seçimlerin de konuşulduğu ziyaret, tarafların birbirine iyi niyet dilekleriyle son buldu.