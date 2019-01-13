Akit’e Birikim ziyareti

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Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki genel merkez binası dün önemli konuklara ev sahipliği yaptı. Eğitim alanında öncü çalışmalara imza atan Birikim Okulları Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Yusuf Yalçın, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Oldukça hoş ve samimi bir ortamda geçen ziyarette, ‘eğitim’ odaklı güzel bir sohbet gerçekleşti. Ziyaret sonrası Birikim Okulları heyeti adına bir açıklama yapan Yalçın, nezih ev sahipliklerinden dolayı Karahasanoğlu’na teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karahasanoğlu ise, Yalçın’ın nezdinde Birikim Okulları’na başarılar diledi.