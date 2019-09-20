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Akit’e bir ödül de AYD’den!

5. Anadolu Medya Ödülleri, Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan tarafından düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı.

20 Eylül 2019 Cuma 10:47
Akit’e bir ödül de AYD’den!

 Hasan Türkmen  Ankara 

5. Anadolu Medya Ödülleri, Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan tarafından düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, Yılın Çıkış Yapan Gazetecisi ödülüne layık görüldü. AYD tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan Anadolu Medya Ödülleri’nde ödül alacak isimler belli oldu. Geçtiğimiz gün basın mensupları ile kahvaltıda bir araya gelen AYD Başkanı Sinan Burhan, şunları dile getirdi: “Hacı Yakışıklı Anadolu’dan çıkmış, emeğiyle, tırnaklarıyla kazıya kazıya önemli haber ve röportajlara imza atmıştır. Gecesini gündüzüne katarak, durmadan çalışıp, Yeni Akit Gazetesi’ne büyük katkılar sağlamıştır. Bu nedenle Sayın Yakışıklı’ya ‘Yılın Çıkış Yapan Gazetecisi’ ödülünü veriyoruz.”


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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 10:47
  1. 5. Anadolu Medya Ödülleri
  2. Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan
  3. Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı
  4. AYD Başkanı Sinan Burhan

YORUM YAZ

  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer20 dk önce
    Güzel..bir..haber..Hacı..Yakışıklı..güzel..yazılar..sunuyor..doğrusu.

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