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Medya Akit yönetiminden Hasan Aksay’a geçmiş olsun ziyareti
Medya

Akit yönetiminden Hasan Aksay’a geçmiş olsun ziyareti

Yeniakit Publisher
2023-12-11 11:24:00 - 2023-12-11 11:29:37
Akit yönetiminden Hasan Aksay’a geçmiş olsun ziyareti

Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu, gazetemizin yayın kurulu üyeleri Hasan Hüseyin Maden ve Ramazan Fatih Uğurlu ile Gazetemizin İletişim Koordinatörü Hüseyin Öztürk; Millî Gazete Kurucusu ve eski Devlet Bakanı Hasan Aksay’a “geçmiş olsun” ziyaretinde bulundu.

HABER MERKEZİ

Bir süredir evinde tedavi gören Milli Selamet Partisi eski Milletvekili Hasan Aksay’ın evinde gerçekleşen ziyaret sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti. Millî Görüş camiasının önemli simalarından ve yazarımız Hasan Ağabeye akit ailesi olarak Allah’tan hayırlı şifalar diliyoruz.

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