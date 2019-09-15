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Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı

Kadınları türlü oyunlarla çırılçıplak soyarak zina ağı kuran şarlatan Adnan Oktar’ın henüz içeri alınmayan adamları, Akit’e saldırmaya devam ediyor. Bir video hazırlayan Adnancılar, Kedicik olarak bilinen kadınların, “namuslu Müslüman hanımlar” olduğunu savunarak akıllarınca Akit’e “iftira atmayın” çağrısı yaptı.

15 Eylül 2019 Pazar 16:47

 yeniakit.com.tr  özel  2018’in Temmuz ayında, yıllardır reddiye yaptığımız şarlatan Adnan Oktar hakkında başlatılan operasyon kapsamında birçok kişi gözaltına alındı. Suç örgütü lideri Adnan Oktar başta olmak üzere, örgütün ileri gelenleri ve diğer mensupları içeri alındıkça, sapkınların faaliyetleri de ortaya çıkmaya başladı. Örgütün mağdur ettiği isimlerin de konuşmasıyla, Oktar’ın sapkın fikirleri ve kadınları nasıl kullandığı da birer birer gün yüzüne çıktı. Örgütün tüm sapkınlıkları ortaya çıktıkça, gazeteniz Akit de gelişmeleri duyurdu. Örgüt içinde yükselmek için Oktar’ın genç kızları istismar etmesine yardım eden bazı ‘kedicik’lerin skandal faaliyetlerini açıklamamız da, Oktar’ın henüz içeri alınmamış adamlarını rahatsız etti. Adnancılar, yayınladıkları videolarda Akit’i hedef alarak, kediciklerin “Müslüman hanımlar” olduğunu savundu ve gazetemize akıllarınca çağrıda bulundu.

Adnan Oktar ve arkadaşları masumdur”

Söz konusu videoda, şu ifadeler kullanıldı:

Müslüman’ın, başka bir Müslüman aleyhinde iftiralar yayması dinimizce yasaklanmıştır. Yalnızca duyumlardan ibaret söylentileri yaymak, gıybettir ve haramdır. Anayasamızda düzenlenmiş masumiyet karinesine göre, aleyhlerinde kesinleşmiş hiçbir hüküm bulunmayan sayın Adnan Oktar ve arkadaşları kanun önünde masumdur. Akit grubunun hiç tanımadıkları ve gerçek hayatta hiç karşılaşmadıkları hanım arkadaşlarımız hakkında ölçülü, dikkatli, son derece titiz ve ahlaka uygun cümleler kurmaları ise çok önemlidir. Namus sahibi, bir şeyden habersiz, mü’min kadınlara zina suçu atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Ve onlar için büyük bir azap vardır. (Nur/23) Akit TV ve Yeni Akit Gazetesi’nin yüklendikleri ağır vebalden dolayı şeytandan Allah’a sığınmalarını ve Allah’tan bağışlanma dilemelerini tavsiye ediyoruz.

Bu kadınlar mı namuslu?

Adnan Oktar Suç Örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar derinleşikçe ve mağdurlar konuştukça, videodaki şahsın savunduğu ve “namuslu” diye tanımladığı kediciklerin ne kadar vicdansız, ne kadar ahlaksız, ne kadar İslam’a mugayir kişiliklere sahip oldukları da ortaya çıktı. Adnan Oktar’ın, örgüte yeni kızları katmak için söz konusu kedicikleri kullandığı ve istediğini de kendi yanına alıp ahlaksızlık yaptığı, örgüte yönelik soruşturma kapsamında alınan ifadelerle açıkça ortaya konmuştu.

Aynı zamanda örgüt içinde yükselmek isteyen kadınların, Oktar’a yaranmak için istediği her şeyi kabul ettikleri de ortaya çıkan iğrenç detaylardan biriydi. Şarlatan Adnan Oktar’a yakın olmaya çalışan kadınların, neredeyse çırılçıplak soyunup Oktar’la çektirdikleri sarmaş dolaş fotoğraflar da hafızalardaki tazeliğini koruyor.

Soruşturma kapsamında müşteki olan D. A. örgütle 6-7 yaşlarında tanıştığını söylemişti. Müşteki, annesi Z. Y.’nin kendisine, “Didem Ürer senin teyzen aramızdaki en imanlımız odur, onun sözünden çıkma” şeklinde öğüt verdiğini belirtmişti. Oktar’a yakın kediciklerden Didem Ürer’in sözünden çıkmayan müşteki, Oktar’ın kendisine “nabzına bakma” bahanesiyle kucağına oturtup taciz ettiğini itiraf etmişti.

E. H. K. isimli bir kadınsa, “Oktar benden birçok defa okuldan yaşları fark etmeksizin kız getirmemi istedi. Genelde 17-19 yaşında isterdi.” demişti.

Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan kedicik B. B. ise, “Oktar turnike sistemi hakkında, 'Kızların nefisleri ezilip itaat etmeleri için bu şart. Burunlarının sürtmesi gerek. Cinsel ilişkiye doyup akılları kalmasın diye yapmaları gerek' derdi. Kadınları tehdit eder ve birçok kişi ile ilişkiye sokardı. Ben ilk aylarda çok sayıda turnike denen rezalete maruz kaldım.” ifadelerini kullanmıştı.

Akit’i hedef alan videoda, turnike sistemi kurarak kadınlara zina ettiren ve çırılçıplak soyan Oktar ile, ona yaranmak için türlü ahlaksızlıklar yapan kediciklerin namuslu ve masum olarak gösterilmesi, örgütün halen insanların aklıyla alay etmeye çalıştığını gözler önüne serdi!..

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 16:47
  1. Adnan Oktar
  2. Adnancılar
  3. Akit
  4. Akit Gazetesi
  5. Akit TV

YORUM YAZ

  • ismime luzum yokismime luzum yok23 dk önce
    ulan akit yatacak yerin yok,  adnan da sizi kandirmistir
  • HakamHakam31 dk önce
    Bu resmi siz dini gazete olarak neden yayinliyorsunuz. Bizi burda günaha sokmayin
  • MücahitMücahit34 dk önce
    Allah’ın laneti üstünüze olsun
  • Serdar ŞimşekSerdar Şimşek40 dk önce
    Ya bunlar kendileri gibi herkesi geri zekalı sanıyor herhalde ulan şerefsiz münafıklar gözümüze mi inanak sizemi.Masada şarap şişeleri,her tarafları açık kadınlar adam vaaz veriyor Allah sizin belanızı versin
  • HaticeHatice46 dk önce
    Ey akit tayyip beyle beraber sizide bitirmek istiyorlar hatta tayyip beyi destekleyen butun medyayi bitirmek istiyorlar dikkat

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