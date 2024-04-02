Akit yıllardır uyarıyor... İBB itfaiyesinin ihmali felakete sebep oldu! Şok iddia: Yanlış kimyasalla müdahale edildi

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Geçtiğimiz yıl Akit Medya Binası’nda çıkan yangını 60 saatte söndüremeyen, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikayı kül eden yangını 4 gün sulayan, son bir ayda Fatih’te ve Küçükçekmece’deki iki iş merkezindeki yangını eline yüzüne bulaştıran CHP’li Ekrem İmamoğlu’na bağlı İstanbul İtfaiyesi’nin acizliği felakete sebep oldu.

Göreve gelir gelmez liyakatli personeli kızağa çekerek yerine yandaşlarını atayan ve İstanbul İtfaiyesinin operasyonel hafızası ile yangın söndürme kabiliyetini sıfırlayan İmamoğlu’nun iş bilmezliği yüzünden Beşiktaş’ta 16 katlı bir binada çıkan yangında 29 kişi göz göre göre hayatını kaybetti. Her 4 aracından biri tamirde onarılmayı bekleyen İBB’ye bağlı İstanbul İtfaiyesi’nin söndürmekte yetersiz kaldığı yangında hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların binanın alt katında bulunan eğlence merkezinin restorasyonunda görevli oldukları öğrenildi.

İstanbul Valisi Davut Gül ve ekibi öğlen 12:47’de çıktığı belirlenen yangını haber alır almaz olay mahalline intikal ederken, göreve büyük farkla yeniden seçilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun saat 16:03’te açıklama yapması dikkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla soruşturma başlatılan yangın felaketine kayıtsız kalan İmamoğlu’nun sergilediği umursamaz tavırlara ve suçu başkasına atma çabasına tepki yağdı. Öte yandan yangını değerlendiren uzmanlar, itfaiyenin yanlış solüsyon kullandığını belirterek, yıllardır uyarıda bulunan Akit’in haklılığını tescilledi.

KULLANILAN KİMYASAL YANLIŞ

Prof. Dr. Hakan Serhad Soyhan ise itfaiyenin müdahalesinin yetersiz olduğunu ve yanlış kimyasal kullanıldığını söyledi. Soyhan, “kullanılan kimyasal yanlış, müdahalenin de yetersiz olduğu açıkça görülüyor." dedi.

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POLİS ÖNLEM ALDI

Beşiktaş’ta büyük bir facia yaşandı. Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak’ta bulunan binada çıkan yangında 29 kişi yanarak can verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede önlem aldı.Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada dün saat 12.47’de Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2’nci katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı yangın çıktığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TADİLAT ÇALIŞMASI YAPILIYORMUŞ

Yangın haberini alır almaz olay mahalline gelen İstanbul Valisi Davut Gül de şunları kaydetti:

“Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebi belli değil. Burası binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekân. Tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla da çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Olay yerinde polis sağlık ve itfaiye ekiplerimiz ilk andan itibaren müdahale ettiler. Yaralıların tedavileri, hastanelerimizde devam ediyor. Bu gece kulübünün 1987’de aldığı bir ruhsat var. 2018 yılında da ruhsat yenilenmiş.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da felakete ilişkin soruşturma başlattı.

OLAYA VAKIF DEĞİL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yangından 4 saat sonra Gayrettepe’ye geldi. İmamoğlu’nun olaya vakıf olmadığı müşahede edildi. İmamoğlu, “Yapı güvenliği inceleniyor. Teknik ekipler görevde. Yangında yapı statiğinin zarar görüp görmediğine bakılacak. Buna göre tahliye yapılacak ya da yapılmayacak” dedi. İmamoğlu, yangının çıktığı mekân için “Burası gece kulübü mü eğlence merkezi mi bilmiyorum, adı her neyse” sözünü sarf etmesi ise şaşırttı.

Umursamaz tavırlar takınan İmamoğlu, infiale neden oldu. İmamoğlu için “Vurdumduymaz” yorumu yapıldı. Öte yandan dün bir defa daha İBB’ye bağlı İstanbul İtfaiyesi’nin yangın söndürme, arama kurtarma faaliyeti noktasında yetersiz olduğu anlaşıldı. Akla Akit Medya Grubu’nun binasında çıkan ve günlerce kontrol altına alınamayan yangın geldi. Ekrem İmamoğlu yönetiminde olan ve İstanbul İtfaiyesi yangının büyümesini engelleyememiş, binanın büyük bir bölümü kullanılmaz duruma gelmişti. Yangın sonrası defalarca İstanbul İtfaiyesi ile ilgili haberler yapan gazetemiz akit, liyakatli personelin kızağa çekildiğini, itfaiyenin operasyonel hafızasının sıfırlandığını ve değeri milyonlarca lirayı bulan her 4 itfaiye aracından birinin yıllardır tamir edilmeyi beklediğini belgelemişti.

CHP İLÇE BAŞKANI REMZİ ALBAYRAK İTFAİYE’NIN BAŞINA GETİRİLMİŞTİ

Gece Kulübü yangınından saatler sonra olay yerine gelen İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak’ın CHP eski Bayrampaşa İlçe Başkanı olduğu ortaya çıkmıştı.

CHP eski Bayrampaşa İlçe Başkanı ve şu an İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak