Akit, Yenimahalle’deki CHP tipi kadrolaşmayı ifşa ediyor

Partide adam kayırmaya müsaade etmem diyerek şov yapan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, ele geçirdiği belediyelerdeki makamları eş-dost ve akrabalarına peşkeş çekiyor. Böbrek ticareti skandalı ve taciz rezaletiyle çalkalanan CHP’li Ankara Yenimahalle Belediyesi’nden gelen bilgiler kadrolaşmanın bu kadarına pes dedirtti. Başta Belediye Başkanı Fethi Yaşar olmak üzere çok sayıda yöneticinin akrabalarını işe alarak CHP’li Yenimahalle Belediyesi’ni sülale çiftliğine çevirdikleri ortaya çıktı. CHP’li belediyeyi nepotizm bataklığına saplayan ve “Balık baştan kokar” dedirten torpilli kadrolaşmadan bazıları şöyle: Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ablasının kızı Füsun Yorulmaz, İşletme ve İştirakler Müdürü koltuğunda oturuyor. Sınav sistemi engelini aşmak için istisnai memurluk kadrosuyla ‘Özel Kalem Müdürlüğü’ne atanan ve 10 yıl hizmet süre şartını sağlamadan usulsüz şekilde Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atanan Erhan Aras ise Başkan Fethi Yaşar’ın oğlu Bülent Yaşar’ın eşi Merve Yaşar’ın kardeşi oluyor.

Ballı koltuklar

CHP’li Yenimahalle Belediyesi’nin bir diğer Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran’ın yeğeni Cebrail Küçük, Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevini yürütüyor. Eski Belediye Başkan Yardımcısı Behiç Başer Bal’ın öz kardeşi Levent Bal ise belediye iştiraki YE-PA’da çalışıyor. Belediyeden yeni emekli olan ve halihazırda DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanlığı görevini yürüten Turan Kütükbaş ise Behiç Başer Bal’ın bacanağı oluyor.

Ayrıca, Bal’ın amcasının kızıyla evli olan Bülent Özyaman da bir dönem akraba kontenjanıyla belediyede çalıştı. Adına kurulan düzmece şirketlerin ardından eşinden ve işinden ayrıldı. Muhtarlık İşleri Müdürü Zübeyit Yücel’in kızı Zeynep Küçük ile eşi Mikail Küçük ise, belediyeye ait Mali Hizmetler biriminde görevli. Yücel’in damadı Yenimahalle Belediyesi Mali İşler Müdür Yardımcısı Mikail Küçük, Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran’ın yeğeni, Park ve Bahçeler Müdürü Cebrail Küçük’ün de kardeşi oluyor.

Tacizcinin eşine de iş

Akit’in deşifre ettiği ve “Çocuğa yönelik cinsel taciz” suçlamasıyla yargılanan Yenimahalle Belediyesi Merkez Zabıta Karakolu Amiri Nusret Çetin’in eşi Nurgül Çetin, Serhat YENİMEK Kurs Merkezi’nde sorumlu müdür yardımcısı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Tuğba Ejder’in kız kardeşi Sibel Göktaş ise ablasının emri altında çalışıyor. Aynı şekilde eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Memnune Uzun’un da kızı Ezgi Uzun’u çalıştığı birimde işe almıştı. Uzun’un akrabası Nursen Taşkın Uzun da Kültür müdürlüğünde koordinatör olarak çalışıyor.

Yenimahalle Belediyesi CHP Meclis Üyesi ve CHP Grup Başkan Vekili Görkem Akkaplan’ın eşi Deniz Irmak Akkaplan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde, kardeşi Mert Akkaplan da Ye-Pa’da çalışanları arasında yer alıyor. Akkaplan’ın Teyzesi Yıldız Özcan Kocakanat ise Disk’e bağlı Tüm-Bel-Sen’in temciliğini yürütüyor. CHP’li Yenimahalle Belediyesi’ne akraba kontenjanından kapak atan 300’den fazla çalışanın olduğu ve ballı koltuklarda oturduğu iddia ediliyor.

