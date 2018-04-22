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Akit yazdı!.. Süresiz nafaka zulmü bitiyor

Gazeteniz Akit'in sürekli gündeme getirdiği süresiz nafaka zulmü artık son buluyor.

22 Nisan 2018 Pazar 11:41
Akit yazdı!.. Süresiz nafaka zulmü bitiyor

 HABER MERKEZİ  Akit’in son günlerde sürekli olarak gündeme getirdiği ve süresiz nafaka zulmünün sosyolojik olarak büyük yıkımlara sebebiyet verdiği yönündeki haberleri ses getirdi.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, Kırıkkale Barosunca düzenlenen “Aile Hukukunda HMK Uygulamaları-İstinaf” konulu meslek içi eğitim semineri öncesinde gazetecilere, yoksulluk nafakasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ömür boyu nafaka uygulamasının büyük tepki çektiğini belirten Gençcan, “Bir ömür boyu nafaka verilmesi konusu, yoğun bir şekilde eleştiriye uğruyordu. Şimdi bu konu Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ortak olarak gündemine geldi” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 11:41
  1. Kırıkkale
  2. süresiz nafaka
  3. Akit

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