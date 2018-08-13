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Akit yazdı maaşlar devlete bağışlanmaya başladı

Akit’e verdiği röportajda Bursuva Aşireti Lideri Abdulkerim Özdemir, bir yıllık maaşını ekonomiye destek olarak devlete bağışlayacağını söylemesinin ardından bu haberi gören vatandaşlar da ABD’ye karşı yürütülen mücadele için devlete bağışta bulunmaya başladı

13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:31
Akit yazdı maaşlar devlete bağışlanmaya başladı

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

Geçtiğimiz gün Akit’e verdiği röportajda Bursuva Aşireti Lideri Abdulkerim Özdemir, bir yıllık maaşını ekonomiye destek olarak devlete bağışlayacağını söylemişti. Akit’in bu haberinin ardından, vatandaşların kimi parasını altına çevirip Merkez Bankası’na yatırmaya, kimi de aldığı bayram ikramiyesini devlete bağışlamaya başladı. Son olarak gazetemiz Akit’e konuşan Kastamonu’nun Daday ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Hikmet Haliloğlu, bayram ikramiyesini devlete bağışlayacağını söyledi.

“SADECE LAFLA DESTEK OLMAZ”

Akit’e konuşan Kastamonu’nun Daday ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Hikmet Haliloğlu da bayram ikramiyesini devlete bağışlayacağını söyledi. “Sadece oturup lafla destek olmaz” diyen Hikmet Haliloğlu, “Benim vereceğim bu bin lira belki bir şey yapmaz ama elimden gelen bu. Halkımızı bu yolla teşvik edebiliriz. Cumhurbaşkanımız tek kalmasın. Sadece lafla destek olmaz. Yeri geldiği zaman herkes elini taşın altına koymalı. 15 Temmuz’da silahla, topla, tüfekle başaramadıklarını şuan dolar üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Ben işçi emeklisiyim. Aldığım emekli maaşı bana yetiyor. Allah devletimize zeval vermesin. İkramiyeyi de şu an fuzuli olarak görüyorum. Devletimizin ekonomik savaş verdiği bugünlerde halkımızın bu konuda bir şeyler yapması lazım. İhtiyacı olmayanlar aldığı ikramiyeyi devlete geri verebilir. İlk olarak ben başlıyorum. İnşallah başkaları da bu yoldan benimle gelir. O şekilde ABD, nasıl bir milletle karşı karşıya olduğunu görmüş olsun. ABD, doları yükseltince bizim boyun eğeceğimizi düşünüyor. Bu millet neler atlattı. Hep birlikte üstesinden geleceğiz. Herkes elini taşın altına koysun. Ben bu ay alacağım bayram ikramiyesini devletimize bağışlayacağım. Dekontunu da isteyen herkese göstereceğim. Yeter ki bu oyunlara gelmeyelim. Boyun eğmeyelim” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:31
  1. Kastamonu
  2. Akit
  3. Bursuva Aşireti Lideri Abdulkerim Özdemir
  4. Merkez Bankası
  5. Hikmet Haliloğlu

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  • Huseyn CiftciHuseyn Ciftci1 sa önce
    ben bağışlayamam, milletvekilleri bağışlasın
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