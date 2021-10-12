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Gündem Akit yazdı! CHP o ismi görevden almak zorunda kaldı
Gündem

Akit yazdı! CHP o ismi görevden almak zorunda kaldı

Maden ocaklarıyla ilgili bir paylaşımına haberle hiçbir ilgisi olmayan yarı çıplak bir kadın fotoğrafı koyarak, kadın bedenini istismar eden İzmir’in Tire İlçe Başkanı CHP’li Hakan Şenoyar, görevden alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 16:41:00 -
Akit yazdı! CHP o ismi görevden almak zorunda kaldı

Geçtiğimiz günlerde İzmir’in Tire ilçesinde yapılacak olan silisyum içerikli mermer ocağına tepki göstermek maksadı ile sosyal medya hesabından yarı çıplak kadın fotoğrafı paylaşan ve ‘Dikkatinizi çektiğime göre’ notunu ekleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar, tepkilerin odağı olmuştu. Yeni Akit'in gündeme getirdiği rezil paylaşımın ardından CHP Şenoyar ile ilgili harekete geçmek zorunda kaldı.

Görevden alındı

Hem Cumhur İttifakı'ndan hem de parti içinden tepkilerin yükseldiği paylaşımla ilgili olarak CHP İzmir İl Başkanlığı, Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar ve ilçe yönetimini görevden aldı.
Ayrıca Şenoyar hakkında disiplin dosyası da hazırlandı.

Geçici yönetim kurulup seçim yapılacak

Şenoyar ve yönetiminin görevden alınmasının ardından geçici bir ilçe yönetiminin kurulacağı, tüzük gereği 30 gün içerisinde seçim yapılarak yeni yönetimin oluşturulacağı öğrenildi.

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