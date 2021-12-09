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Gündem Akit yazdı adım atıldı! Harp okullarında birer cami yükselecek
Gündem

Akit yazdı adım atıldı! Harp okullarında birer cami yükselecek

Yeni Akit gazetesi yazarı Vehbi Kara'nın, "Harp okullarına ve kışlalara cami yapılmalı" çağrısı karşılık buldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 23:12:00 -
Akit yazdı adım atıldı! Harp okullarında birer cami yükselecek

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul’daki Hava Harp Okulu ile Deniz Harp Okulu, Ankara’daki Kara Harp Okulu ve Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası’na cami inşa edilecek.

Camilerin inşaat projeleri Hassa Mimarlık tarafından hazırlandı. Cami inşaatlarının 31 Ekim 2022 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor. 

Akit'in çağrısı karşılık buldu!

Yeni Akit gazetesi yazarı Vehbi Kara, Ocak ayında kaleme aldığı köşesinde, bir araya geldiği Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'ya, harp okulları ile kışlalara cami yapılması için çağrıda bulunduğunu yazmıştı.

Kara, yazısının ilgili kısmında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Her yıl 18 Kasım günü Deniz Harp Okulu kuruluş törenleri yapılır. Bu törenlere birkaç defa katıldım. Törenler esnasında Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu ile görüşme imkanı buldum. Kendisine Heybeliada Deniz Harp Okulu Camisi ile birlikte Deniz ve Hava Harp Okullarına cami yapılması gerektiğini ifade ettim. Din ve vicdan özgürlüğü kapsamında hiçbir vatandaşımızın ve askeri öğrencilerin ibadet etme haklarının engellenemeyeceğini söyledim. Yasaklamaların bunu en çok istismar eden FETÖ örgütüne yaradığını belirttim. Bana ‘haklı olduğumu ve cami taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini’ söyledi."

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