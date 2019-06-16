Akit yalnız değil! Murat Alan’a destek, menfur saldırıya lânet yağıyor

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Akit TV’de katıldığı bir canlı yayında FETÖ’cü ve ETÖ’cü milli irade düşmanı generalleri hedef alarak söylediği sözler çarpıtılarak servis edilen ve akabindeki süreçte sol medya tarafından hedef gösterilen Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi, Haber Müdürü ve Yazarı Murat Alan’a yapılan alçakça saldırının yankıları sürüyor. Evladının gözü önünde eli bıçaklı ve sopalı dört kişinin hunharca saldırısına uğrayan Alan’a, “Senin de mili iradenin de hesabını göreceğiz” tehditleri savuran hainlerin küstahlığı Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Gazetemizi arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunan ve sosyal medya hesaplarından Alan’a destek veren medya, siyaset ve iş dünyasının önemli isimleri saldırganların hak ettiği cezaya bir an önce çarptırılması temennisinde bulundu.

Olay aydınlatılmalı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Alan’a yönelik yapılan çirkin saldırıyı net bir dille telin ederek, “Hiçbir insana dönük şiddet kabul edilemez. Gazetecilere şiddet kabul edilemez. Şiddet insanlık dışıdır. Alan’a yapılan insanlık dışı saldırıyı kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de, Oda TV’nin çarpıtmalarına ve kışkırtmalarına dikkat çekerek “Oda TV’nin tahrikleri ortada. Oda TV ilişkisi mutlaka araştırılmalı” dedi.

Vatan ve millet sevdalısı

AK Parti 26. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner ise, “Gazeteci arkadaşlarımızı eleştirinin ötesine varan linç ve hedef gösterme gibi davranışların odağına yerleştirenleri de kınıyorum. Kendilerini ceza verme mercii olarak gören saldırgan zihniyeti lanetliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” derken İnsan Hakları Savunucuları Derneği Genel Başkanı Ali Akbaş da, “Eski Türkiye artıkları ve milli irade düşmanları, Oda TV ve solak medyanın hedef göstermesiyle, vatan ve millet sevdalısı gazeteci Alan’a saldırdılar. Allah’tan acil şifalar diliyorum” dedi.

Gazeteci Kenan Kıran da hain saldırıyı net bir dille telin ederek “Herkesin sustuğu dönemde Fetullahçı Terör Örgütü’nün ilk silahlı kalkışmasını haberleştiren Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan kardeşim geçmiş olsun. 28 Şubat’ta yalnızdık, FETÖ’yle mücadele ederken yalnızdık, yine yalnızız” ifadelerini kullandı.

Bu bir meydan okuma

Araştırmacı-Yazar İsmail Nacar, “FETÖ’yü besleyenler bu saldırıyla, AK Parti’ye ve milli iradeye de mesaj vermeye çalışıyor. Geçmiş olsun diyorum. İslami hassasiyeti olan Akit, Erdoğan’ın en yakınında olan gazetedir. CIA ve Mossad maşası olan gladio bu eylemiyle AK Parti iktidarına da mesaj veriyor” şeklinde konuştu.

Gazeteci Şamil Tayyar ise “Alan’a yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum, Rabbim şifa versin. İnanıyorum ki saldırganlar en ağır şekilde hesabını verirler” dedi.

Sabah Gazetesi yazarı Cem Sancar da hain saldırıyı kınadığını ve hainlerin adalet önünde en ağır cezaya çarptırılması temennisinde bulundu.

Saldırıya lanet yağdı

Musevi asıllı işadamı Doğan Kasadolu, “FETÖ, PKK ve diğer terör oluşumlarına karşı mücadele eden Alan, hain bir saldırıya uğramıştır. Şiddetle kınıyor, bir an önce sıhhatine kavuşmasını temenni ediyorum” derken Diriliş Postası Yazarı Sabri İşbilen ise, “Alan’ı beyzbol sopalarıyla linç ettiler. Bizim mahalledeki çoğu kişi sus pus. Bu ezikler olduğu sürece bizi daha çok linç ederler” ifadelerini kullandı.

Hukukçu Kerami Özdemir de, “Faşist saldırıyı kınıyorum. Saldırganların bir an önce bulunmasını, cezalandırılmalarını temenni ediyorum” dedi.

Gazeteci Cem Küçük, sözde basın derneklerinin ikiyüzlülüğüne dikkat çekerek, “Murat’a da büyük geçmiş olsun. Basın-medya derneklerinden de ses vermelerini bekliyorum” dedi.

Gazeteci Fuat Uğur da, “Büyük geçmiş olsun diyor ve saldırganların bir an önce adalete temsil edilmesini bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Oda TV sorumlu

Gazeteci Hilal Kaplan da “Alan’a Allah’tan şifa dilerken, onu sistematik biçimde hedef gösteren OdaTV’nin de sorumlu tutulacağı bir dava açılmasını bekliyoruz” dedi.

Gazeteci Şükrü Sak da, saldırıya sessiz kalınmaması gerektiğini belirterek, ironik cümleler kullandı: “Bizim mahalleden bir gazeteci Murat Alan hedef gösterme ve linç sonucu saldırıya uğradı! Lütfen sessiz olalım arkadaşlar! Hadiseyi geçiştirmeye çalışalım! Fazla gürültü çıkarmayalım! Laikler, kemalistler, eyyamcılar, renksizler, liberaller, Fetö’cüler filan rahatsız olabilir.”

Gazeteci Erkan Tan da Alan’ın hedef gösterildiğine işaret ederek, “Gazeteci arkadaşımıza saldırı, iğrenç bir insanlık suçudur. Saldırganlar hemen bulunmalıdır. Murat’ı ve Yeni Akit’i, yazdıklarını ve söylediklerini yamultarak, hedef gösteren, gazeteci, yayıncı kimlikliler de bu işin parçasıdır. Allah’ım Murat’a şifa ver” ifadelerini kullandı.

Yerli Şebbiha saldırısı

Gazeteci Ufuk Coşkun ise “Alan’a yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Çok geçmiş olsun” paylaşımında bulundu.

Gazeteci Hikmet Genç de sosyal medya hesabından, “Alan’a çok geçmiş olsun. Sopalı saldırganlar umarım bir an önce yakalanır, hesap verirler” paylaşımında bulundu.

Gazeteci Recep Yeter ise elim saldırıyı kınayarak, “Saldırganlar en kısa zamanda ortaya çıkarılmalı” dedi.

Gazeteci Yılmaz Bilgen ise “Murat Alan‘a yönelik yerli Şebbiha saldırısını lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan; Tarihçi Mustafa Armağan, yazar Tuğrul Selmanoğlu, Doğru Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Özcan, Doğru Haber Muhabiri Muhsin Şenol, Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, Arnavutköy Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Sanlav ve daha birçok isim geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Gazeteci arkadaşlarından destek

Yazı İşleri Müdürümüz Mehmet Duvarbaşı ve Akit Grubu çalışanları ile gazeteciler, Murat Alan’ı tedavi gördüğü Gaziosmanpaşa’daki hastanede ziyaret ederek “geçmiş olsun” dileklerini iletti.