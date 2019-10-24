Akit TV’den yakın tarihe ışık tutacak belgesel: Asrın Mücadelesi Milli Görüş

Milli Görüş Hareketi’nin 50. Yılı dolayısı ile, Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun tarafından hazırlanan ‘Asrın Mücadelesi Milli Görüş’ belgeselinde çarpıcı detaylara yer verildi.

Erdoğan’ın Milli Görüş’le tanışması

İlk kez bu akşam Akit TV’de ekrana gelecek olan belgeselde, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 1969’da ‘bağımsız’ olarak başlattığı Milli Görüş Hareketi’nin 50 yılda atlattığı badireler, Milli Görüş hareketinin doğuşu, büyümesi, partilerinin kapatılma sebepleri da dahil pek çok detaya yer veriliyor. Belgeselde, Milli Görüş’ün duayen isimlerinden Süleyman Arif Emre, Recai Kutan ve Hasan Aksay başta olmak üzere önemli isimlerin görüşlerine de yer verilirken,

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Milli Görüş’le ilk ne zaman ve nasıl tanıştığı bu isimlerin anlatımıyla ekrana taşınıyor.

İlk kez duyulacak bilgiler

Yine Erbakan’ın MNP kapatılınca neden İsviçre’ye gittiği, 1970’lerde Erbakan’ın FETÖ’ye nasıl savaş açtığı da ayrıntıları ile ele alınıyor. Darbeler, yasaklar, tehditlere rağmen yenilgi yenilgi büyüyen bir hareketin bilinmeyen hikayesini Milli Görüş’ün 50. Yılı dolayısı ile belgesele konu ettiklerini belirten Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, belgeselin uzun bir uğraş sonucu ortaya çıktığını anlattı.

Yeni nesiller mutlaka izlemeli

Coşkun, “Bu yıl Milli Görüş’ün 50. Yılı. Ancak ne yazık ki Milli Görüş mirasına sahip çıktığını söyleyen parti, belediye ve STK’lardan kayda değer bir etkinlik göremedik. Bu yarım asırlık mücadeleyi es geçemezdik. Aslında uzun süredir hazırlıklarını yaptığım bir belgesel konusu idi Milli Görüş.. Bu anlamda Milli Görüş’ün etkili isimlerinin hatıralarını kayıt altına almıştım. Çarpıcı bir yapım ortaya çıktı. Türkiye’yi değiştiren bir davanın hikayesini yeni nesillerin de izlemesi gerekiyor” dedi. Gazeteci Yazar Muharrem Coşkun’un yazıp yönettiği ‘Asrın Belgeseli Milli Görüş’ bu akşam saat 21.00’de Akit TV’de ekrana gelecek..